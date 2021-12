Diogo Nogueira se apresentou nesta quarta-feira - Rogerio Santana/GOV RJ

Publicado 23/12/2021 08:58

Rio - Diogo Nogueira vai encerrar 2021 no palco do Circo Voador em 23 de dezembro, quinta, com o seu festejado show 'Samba de Verão'. E para começar a festa já no clima, o Samba do Xoxó, uma das rodas de samba mais concorridas da cidade, faz a abertura tocando no meio da pista e, nos intervalos, tem ainda a discotecagem do DJ Júlio Himself.