Festival Universo SpantaDivulgação

Publicado 25/12/2021 11:47 | Atualizado 25/12/2021 12:10

Rio - Dia 6 de janeiro, começa o Universo Spanta, principal festival de música brasileira. Serão mais de 100 atrações e cerca de 200 horas de música na Marina da Glória ao longo de todos os fins de semana do mês de janeiro.

Três palcos, montados em uma área de 60 mil metros quadrados, em sua maior parte ao ar livre, com um line-up que tem de Ivete Sangalo a Planet Hemp, passando por Alok, Gal Costa, Jorge & Mateus, Maiara e Maraisa, Claudia Leitte, IZA, Zeca Pagodinho, Ferrugem, Dilsinho, Duda Beat, Gloria Groove, Mano Brown, Djonga, L7nnon, Ludmilla, Luedji Luna, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Alcione, Pedro Sampaio, Pabllo Vittar e Ney Matogrosso.



O Festival começa com uma homenagem especial: o primeiro dia, 6/1, noite de lançamento, será dedicada aos profissionais de saúde, que foram fundamentais no combate à covid. Eles terão entrada gratuita, com cadastro realizado no site do evento, e poderão curtir, entre outras atrações, Lulu Santos, Luisa Sonza e a Velha Guarda da Portela.

Com exclusividade ao DIA, Diogo Melim falou sobre a expectativa para o show ao lado dos irmãos no dia 9 de janeiro. "A gente tá muito feliz de participar do Universo Spanta 2022, com essas voltas aos palcos, estamos todos com um sentimento muito intenso, de querer encontrar a galera, cantar junto, ter uma noite incrível, então preparamos tudo com maior carinho. No nosso show, cantaremos os maiores sucessos, tem músicas dos nossos 3 discos e também versões que faremos de bandas e cantores que nos inspiram. Desejamos levar muita positividade e plenitude pros casais, pras famílias e pra todo mundo que colar lá", disse.

Serviço:



Universo Spanta -- dias 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de janeiro



Local: Marina da Glória -- Av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória, Rio de Janeiro



Os organizadores do evento estão em contato regular com as autoridades sanitárias para garantir que o festival respeite todas as normas vigentes. Será exigido o passaporte da vacina, com documento de identificação.



Ingressos: wwwuniversospantacombr

Programação:

Dia 6 de janeiro – quinta-feira (sem venda de ingresso)

Lulu Santos/ Luisa Sonza/ Velha Guarda Da Portela / Unidos Vila Isabel/ Spantosa Bateria/ Roda Do Spanta



Dia 7 de janeiro – sexta-feira

Marina Sena/ Gilsons/ Duda Beat/ Lamparina/ Chico Chico/ Bloco 442/ Minha Luz É De Led/ Yasmin Vilhena/ Maracutaia Sonora/ Bruna Strait/ Glitterada/ Marcelinho Da Lua



Dia 8 de janeiro– sábado

Ferrugem/ Zeca Pagodinho/ Ivete Sangalo/ Maiara E Maraisa/ Vitão/ Ney Matogrosso/ Lourena Part. Azzy/ Eu Amo Baile Funk/ Galocantô/ Lucy Alves/ Orquestra Voadora/ São Clemente/ Roda Do Spanta



Dia 9 de janeiro – domingo

Paulinho da Viola part. Bia e João Rabello Mundo Bita/ Sofia Cruz/ Melim part. Ana Gabriela e OutroEu/ Oficinas / Programação Pet



Dia 14 de janeiro – sexta-feira

Elza Soares + Renegado/ Planet Hemp/ Baianasystem/ Coruja Bc1/ Francisco, El Hombre/ Vem Cá, Minha Flor/ Rdd/ Saddam/ Rapha Lima/ Feijão/ Bahruth



Dia 15 de janeiro – sábado

Os Paralamas Do Sucesso/ Menos É Mais/ Pedro Sampaio/ Zé Neto E Cristiano/ Luedji Luna/ L7nnon/ Gal Costa/ Papatinho/ Samba Do Trabalhador/ Jongo Da Serrinha/ Fogo E Paixão/ Mangueira/ Roda Do Spanta



Dia 16 de janeiro – domingo

Baile do Almeidinha com Hamilton de Holanda part. João Bosco e Elba Ramalho/ Oficinas/ Programação Pet/ Rockin’ Kidz part. Digão / BENJAMÍN/ Luan Otten part. Elana Dara, Luccas Carlos e Mariana Nolasco



Dia 19 de janeiro – quinta-feira

Baile da Favorita/ Mc Marcinho/ Mc Leozinho/MC Kekel/ Poze do Rodo/ Teto Orochi/ MD Chefe & Domlaike/ Valesca Popozuda/ Livinho/ MC Du Black/ Gabily/ Bonde do Tigrão/ BIN/ Felipe Mar/ Andinho/ Wally/ DJ Tubarão/ Matheuzinho/ Roda de Som e convidados



Dia 21 de janeiro – sexta-feira

Djonga/ Mano Brown/ Matuê/ Tássia Reis/ Black Alien/ Bk' / Heavy Baile/ Nepal

Cix/ Tamenpi/ Bruno X/ Luísa Viscardi



Dia 22 de janeiro – sábado

Roupa Nova/ Ludmilla/ Alok/ Jorge E Mateus/ Delacruz/ Mumuzinho/ Gloria Groove / Fp Do Trem Bala/ Grupo Arruda/ Dendê/ Céu Na Terra/ Beija-Flor/ Roda Do Spanta



Dia 23 de janeiro – domingo

Daparte part. Samuel Rosa / Flor Gil part. Gilberto Gil / Orquestra Maré do Amanhã part. Thiago Martins e Ana Vilela/ Gui Schwab/ Oficinas/ Programação Pet



Dia 28 de janeiro – sexta-feira

Majur/ Pocah/ Pabllo Vittar/ New Kids On The Bloco/ Bloconcé/ V De Viadão / Batekoo / Sereias Da Guanabara/ Yasmin Vilhena/ Ubunto



Dia 29 de janeiro – sábado

Claudia Leitte/ Dilsinho/ Iza/ Dona Ivone Lara 100 Anos/ Céu/ Alcione/ Dj Malboro/ Nem Do Samba E Banda Família Tia Doca/ Vou Zuar/ Agytoê/ Salgueiro / Roda Do Spanta



Dia 30 de janeiro – domingo

Zizi e Luiza Possi/ Palavra Cantada + Coral / Lua / Dj Rivkah part. Zeeba e Roberta Campos Oficinas/ Programação Pet