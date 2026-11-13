Délcio Luiz se apresenta no Próxima Parada SambaDivulgação / Somar

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Mylena Moura
Ninguém vai querer ficar em casa com tantas opções para o fim de semana! Entre os destaques está o evento gratuito "Próxima Parada Samba", criado por Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho (1946-2019), que reúne diversas atrações e atividades no Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio. Nesta sexta-feira (13), o cantor e compositor Délcio Luiz comanda uma roda de samba que promete agitar o público.
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Barbára Reis, Adriana Rabelo, Gabriel Canella e Raphael Naajan atuam na peça 'Nós que nos devoramos' - Divulgação / Josi Areia
Gilsons recebem Gilberto Gil no palco do Vivo Rio - Reprodução de vídeo / Instagram
Os Garotin fazem show no Festival Brota, no Sesc Tijuca - Reprodução de vídeo / Instagram
Délcio Luiz se apresenta no 'Próxima Parada Samba' - Divulgação / Somar
Diogo Nogueira se apresenta no 'Próxima Parada Samba' - Reprodução / Instagram
Xande de Pilares participa do 'Próxima Parada Samba', neste fim de semana - Reprodução / Instagram
Neste sábado (14), a edição especial do evento recebe Vaca Profana, movimento que celebra a potência feminina na música. A noite terá como atrações o Samba Que Elas Querem, grupo formado exclusivamente por mulheres, e os DJs Dani Vieira e Silvio Maranhão.
Já no domingo (15), a Oficina Infantil Lúdika abre espaço para a participação das crianças, enquanto o Parada Vozes do Brasil promove conversas musicais mediadas por Luana e Patrícia Palumbo, que recebem Pedro Luís e Zélia Duncan. O Parada da Madrinha convida Diogo Nogueira, Pedro Luís, Xande de Pilares e Zélia para o Samba da Cura, com Carlinhos 7 Cordas, aproximando artistas e público em experiências que atravessam a música brasileira.
Nos três dias, às 15h, na mostra Parada Cine Ginga, haverá a exibição do filme "Fevereiros", de Marcio Debellian, documentário que acompanhou Maria Bethânia do Rio, com o vitorioso desfile da Estação Primeira de Mangueira (2016), em sua homenagem, até Santo Amaro, sua cidade natal, nas festas da Nossa
Senhora da Purificação, na Bahia.
Além dos shows e encontros musicais, o público poderá aproveitar as atrações permanentes do projeto no pilotis de sexta a domingo. O Quintal da Madrinha reúne comidinhas e bebidas típicas de boteco; a Parada do Vinil promove uma feira de discos de colecionadores, com itens à venda; e o Parada Paredão convida artistas
de rua a criar, ao vivo, um grande painel visual.

Festival Brota

Seguindo o esquema 0800, o Sesc Tijuca recebe, neste sábado (14), na Zona Norte, o Festival Brota, evento que marca o encerramento da edição 2026 do projeto e celebra a potência criativa das juventudes do Rio. Das 13h às 22h, o público poderá acompanhar uma programação repleta de música, artes visuais, audiovisual, dança, literatura, cultura ballroom e ações formativas, com trabalhos desenvolvidos por jovens artistas e profissionais técnicos ao longo do percurso de formação.
O festival transforma o espaço em um ambiente de encontro entre artistas, público e comunidade, evidenciando o protagonismo juvenil na criação e realização de iniciativas culturais. O festival conta com apresentações de Os Garotin - vencedor do Grammy Latino 2024.
O trio - formado por Anchietx, Cupertino e Léo Guima - apresenta o repertório do álbum "Força da Juventude", que transita entre MPB, pop, samba, funk e soul e aborda a juventude como identidade e potência criativa. MC Luanna, um dos nomes em ascensão do rap nacional, divide o palco com Afrodite BXD, cuja produção valoriza as vivências periféricas. A programação musical inclui ainda sets dos DJs Mello e Imperatriz.

Nando Reis

Está com dinheiro sobrando no bolso? Nesta sexta, Nando Reis apresenta a turnê "Pra Você Guardei o Amor", no Qualistage, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, às 21h30. O espetáculo coloca em primeiro plano a faceta mais conhecida do cantor e compositor: romântica, com um repertório que reúne hits, músicas do último álbum e releituras de clássicas canções de amor que marcaram a vida do artista.
A presença de Lan Lanh na percussão, com quem Nando tem uma amizade de longa data, adiciona mais uma camada emocional ao show. A direção artística e visual é assinada por Batman Zavareze, que destaca o alcance da poesia do artista. Walter Villaça na guitarra, Felipe Cambraia no baixo, Alex Velley nos teclados, Eduardo Schuler na bateria e Sebastião Reis no violão completam a banda.

Gilsons recebem Gilberto Gil

Quem puder investir, neste sexta, os Gilsons recebem Gilberto Gil no palco do Vivo Rio, no Flamengo, na Zona Sul, em comemoração aos 20 anos da casa de show. O setlist da turnê mundial "Eu Vejo Luz" reúne músicas do novo álbum, "Eu Vejo Luz Em Maior Proporção Do Que Eu Vejo A Escuridão", e sucessos que marcaram a trajetória do trio composto pelo filho, José, e netos, João e Francisco, de Gil.
O espetáculo traduz o espírito do novo trabalho, unindo encontro, movimento e diferentes sonoridades. O trio falou sobre a apresentação, ressaltando a história do patriarca com o local. "Estamos muito felizes em comemorar os 20 anos do Vivo Rio. Para quem não sabe, o Gilberto Gil inaugurou a casa 20 anos atrás. E continuar seu legado comemorando todos esses anos depois, é uma maravilha. Estamos muito empolgados", declaram os Gilsons.

Gil, inclusive, guarda boas memórias. "Acompanhei um pouco até a arquitetura toda, com a construção do lugar. Depois, na estreia e muito tempo depois, a primeira reforma que a casa sofreu. Tenho estado em muitas situações no Vivo Rio, gosto muito de lá. Acho que tem uma intimidade, uma localização especial no Rio de Janeiro, ali no Aterro. É uma casa muito boa para nós artistas", disse o dono dos sucessos "Andar com Fé", "Aquele Abraço", "Drão", "Tempo Rei" e mais.

'Nós que Devoramos'

Para os apaixonados pelos palcos e coxias, Barbára Reis, Adriana Rabelo, Gabriel Canella e Raphael Naajan estão em cartaz com a peça "Nós que nos devoramos", no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, na Zona Sul. Com direção de Anderson Cunha e texto de Daniela Pereira de Carvalho, o drama é levemente inspirado no clássico "Um Bonde Chamado Desejo", de Tennessee Williams.

A trama acompanha Sérgio (Gabriel Canella), estivador das Docas do Rio de Janeiro e sua mulher Diana (Barbára Reis), cuja rotina na pequena quitinete do casal, na Glória, é interrompida pela chegada de Raul (Raphael Naajan).

Escritor recém-voltado da Europa e irmão de Diana, ele traz uma notícia que abala a trama, e passa a dormir no sofá da sala. A tensão aumenta quando ele se envolve com Evelyn (Adriana Rabelo), mulher mais velha, rica e marcada pela perda recente do marido. O triângulo que se forma expõe feridas antigas e revela como negar um desejo pode ter consequências irreparáveis.
Bárbara comenta detalhes sobre a personagem. "Diana carrega a dor de quem foi deserdada por amar quem escolheu, mas também a força de quem reconstrói a própria vida a partir dessa ruptura. É uma personagem intensa de habitar", conta a atriz, que interpretou Lena na "Três Graças" (2025), da TV Globo.
Para o diretor, atualizar Tennessee Williams para o Brasil contemporâneo foi um exercício de reconhecer que certos conflitos nunca saem de cena. "A Daniela reconstruiu o universo do clássico com uma realidade profundamente nossa, de forma bastante original e contemporânea", afirma o Anderson.
Se animou? Confira, então, a programação completa:

Shows

Tiee
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa
Ingresso: R$ 30 (terceiro lote mais taxas)
Decco Torres
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 60
 
Gilsons com participação especial de Gilberto Gil
Sexta-feira, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 198
 
Turnê "Pra Você Guardei o Amor", de Nando Reis
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 75
 
Tom Zé
Sexta-feira, às 22h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 100
 
Os Garotin no Festival Brota
Sábado, a partir das 13h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Ingresso: grátis
 
Ferrugem
Sábado, a partir das 17h
Local: Arena Bangu
Endereço: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Ingresso: a partir de R$ 40 (mais taxas)
 
Leo Russo canta João Nogueira
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 50
 
Ferrugem e Tiee
Sábado, às 20h
Local: Quadra da União da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, 322 - Cacuia
Ingresso: a partir de R$ 60 (terceiro lote)
 
"Nós que nos devoramos"
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n, Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 30
 
Marco Baptista
Sábado, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de R$ 50
 
"Intimidade", de Simone Mendes
Sábado, às 22h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 130
 
Suel
Sábado, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 60 (quinto lote - pista VIP)
 
10 Anos Pagode da Feira - Sorriso Maroto e Thiago Soares
Domingo, a partir das 13h
Local: Armazém do Engenhão
Endereço: R. Doutor Bulhões, 400 - Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 75 (mais taxas)
 
Sunset do Pericão
Domingo, a partir das 14h
Local: Ilha do Itanhangá
Ingresso: a partir de R$ 130 (mais taxas)
 
Turnê "Dominguinho" com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho
Domingo, a partir das 15h (data extra)
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 240 (mais taxas)
 
Show Tributo a Rita Lee – Acústico
Domingo, às 17h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 40

Espetáculo

"Piaf - Eu Não Me Arrependo"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30 e 20h; domingos, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
 
"Confissões de Adolescente"
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 70
 
"Morra, Amor"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
 
"Embarcação Perdue"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Glaucio Gil
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 25
 
"Almost Elton John"
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 120
 
"O Nome do Bebê" com Bianca Bin
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon
Ingresso: a partir de R$ 140
 
"A Dona dos Raios e dos Ventos"
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de 60
 
"Papa Vento – O Passarinho Pituca"
Sábado, das 9h30 às 10h30
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 45
 
"Gato Galáctico em Chapeuzinho Azul"
Sábado, às 11h e 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu,
Ingresso: a partir de R$ 60
 
"Escola do Rock"
Sábado e domingo, às 15h
Local: EcoVilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 45
 
"Os Sonhos de Tom e Théo"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de 50
 
"Nuang – Caminhos da Liberdade"
Sábado, às 16h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingressos: grátis
 
Orquestra Sinfônica Jovem do Rio com Priscila Rato
Sábado, às 17h
Local: Sala Cecília Meirelles
Endereço: Rua da Lapa, 47 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 5
 
"Durval e Valcylange" com Cacau Protasio e Rômulo Bellotti
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 40
 
"Meno Male"
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 147,37
 
"A Vida Passou Por Aqui"
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja
Ingresso: a partir de R$ 65
 
"Nós que nos devoramos"
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n, Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 30
 
"O Mercador de Veneza" com Dan Stulbach
Sábado, às 21h; domingo, às 16h e 19h
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon
Ingressos: a partir de R$ 160
 
"Um mar de aventuras"
Domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 40

Mais opções

"Amazônicas: Poéticas Femininas"
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro,
Ingresso: grátis
 
Uma Aventura Natalina
Sexta-feira e sábado, das 13h às 22h; domingo, das 13h às 21h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: a partir de R$ 60
 
Papai Noel na Enseada de Botafogo
Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 18h
Local: Enseada de Botafogo
Endereço: Praia de Botafogo, 400
Ingresso: grátis
 
Próxima Parada Samba
Sexta-feira e sábado, a partir das 15h; domingo, a partir das 14h
Local: Palácio Gustavo Capanema
Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro
Ingresso: grátis
 
Pagode e Samba de Santo Antônio no Terraço
Sexta-feira, a partir das 17h; sábado e domingo, a partir das 15h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel
Ingresso: grátis (até às 18h)
 
Viva + Manu - aulão fitsness
Sábado, a partir das 10h
Local: Madureira Shopping (6º piso)
Endereço: Estrada do Portela 222, Madureira
Ingresso: grátis
 
"Ato 021" - Companhia Circo no Ato
Sábado, a partir das 11h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50
Ingresso: a partir de R$ 20 (mais taxas)
 
"Rock 80 Festival com Festival de Costela"
Sábado e domingo, as 12h às 20h
Local: Praça Jardim do Méier
Ingresso: grátis ou solidário, mediante a doação de 2 kg de alimentos
 
Campanha de Adoção Pet
Sábado, das 13h às 19h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela, 222, Madureira
Ingresso: grátis
 
Samba & Feijoada com Marquinho Sathan
Sábado, a partir das 13h
Local: Rio Scenarium
Endereço: Rua do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
 
Festa de estreia do Natal
Sábado, a partir das 13h
Local: Bossa Nova Mall
Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro
Ingresso: grátis
 
Baile das Antigas
Sábado, a partir das 14h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingresso: a partir de R$ 60 (mais taxas)
 
Dia do Pantanal - atividades para as crianças
Sábado, às 15h
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: grátis
 
Teatrinho do Super Laranja
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: grátis

Samba da Tetê com Teresa Cristina
Sábado, a partir das 16h
Local: Quintal da Clementina
Endereço: Rua do Senado, 20 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 35
 
Samba da Quinzena
Sábado, das 16h às 23h30
Local: Arena Errejota - Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: grátis até 18h; após, a partir de R$ 40 (mais taxas)
 
Rastro de Cobra - Grito de Carnaval
Sábado, a partir das 19h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Ingresso: grátis
 
Encontro de Rodas de Samba
Domingo, a partir das 13h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: a partir de R$ 70 (mais taxas)
 
Domingo natalino com a Maduzinha
Domingo, a partir das 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela 222, Madureira
Ingresso: grátis
 
Chegada do Papai Noel
Domingo, a partir das 16h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: grátis
 
Natal no Sítio do Pica Pau Amarelo
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: grátis