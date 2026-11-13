Délcio Luiz se apresenta no Próxima Parada SambaDivulgação / Somar
Senhora da Purificação, na Bahia.
de rua a criar, ao vivo, um grande painel visual.
Festival Brota
Nando Reis
Gilsons recebem Gilberto Gil
Gil, inclusive, guarda boas memórias. "Acompanhei um pouco até a arquitetura toda, com a construção do lugar. Depois, na estreia e muito tempo depois, a primeira reforma que a casa sofreu. Tenho estado em muitas situações no Vivo Rio, gosto muito de lá. Acho que tem uma intimidade, uma localização especial no Rio de Janeiro, ali no Aterro. É uma casa muito boa para nós artistas", disse o dono dos sucessos "Andar com Fé", "Aquele Abraço", "Drão", "Tempo Rei" e mais.
'Nós que Devoramos'
A trama acompanha Sérgio (Gabriel Canella), estivador das Docas do Rio de Janeiro e sua mulher Diana (Barbára Reis), cuja rotina na pequena quitinete do casal, na Glória, é interrompida pela chegada de Raul (Raphael Naajan).
Escritor recém-voltado da Europa e irmão de Diana, ele traz uma notícia que abala a trama, e passa a dormir no sofá da sala. A tensão aumenta quando ele se envolve com Evelyn (Adriana Rabelo), mulher mais velha, rica e marcada pela perda recente do marido. O triângulo que se forma expõe feridas antigas e revela como negar um desejo pode ter consequências irreparáveis.
Shows
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa
Ingresso: R$ 30 (terceiro lote mais taxas)
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 198
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 75
Sexta-feira, às 22h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 100
Sábado, a partir das 13h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Ingresso: grátis
Sábado, a partir das 17h
Local: Arena Bangu
Endereço: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Ingresso: a partir de R$ 40 (mais taxas)
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 20h
Local: Quadra da União da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, 322 - Cacuia
Ingresso: a partir de R$ 60 (terceiro lote)
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n, Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 30
Sábado, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 22h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 130
Sábado, às 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 60 (quinto lote - pista VIP)
Domingo, a partir das 13h
Local: Armazém do Engenhão
Endereço: R. Doutor Bulhões, 400 - Engenho de Dentro
Ingresso: a partir de R$ 75 (mais taxas)
Domingo, a partir das 14h
Local: Ilha do Itanhangá
Ingresso: a partir de R$ 130 (mais taxas)
Domingo, a partir das 15h (data extra)
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 240 (mais taxas)
Domingo, às 17h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 40
Espetáculo
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 19h
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Glaucio Gil
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 25
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 120
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon
Ingresso: a partir de R$ 140
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de 60
Sábado, das 9h30 às 10h30
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 45
Sábado, às 11h e 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu,
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado e domingo, às 15h
Local: EcoVilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico
Ingresso: a partir de R$ 45
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja 213
Ingresso: a partir de 50
Sábado, às 16h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingressos: grátis
Sábado, às 17h
Local: Sala Cecília Meirelles
Endereço: Rua da Lapa, 47 - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 5
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 40
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 147,37
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - loja
Ingresso: a partir de R$ 65
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n, Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 30
Sábado, às 21h; domingo, às 16h e 19h
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon
Ingressos: a partir de R$ 160
Domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 40
Mais opções
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro,
Ingresso: grátis
Sexta-feira e sábado, das 13h às 22h; domingo, das 13h às 21h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 18h
Local: Enseada de Botafogo
Endereço: Praia de Botafogo, 400
Ingresso: grátis
Sexta-feira e sábado, a partir das 15h; domingo, a partir das 14h
Local: Palácio Gustavo Capanema
Endereço: Rua da Imprensa, 16 - Centro
Ingresso: grátis
Sexta-feira, a partir das 17h; sábado e domingo, a partir das 15h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel
Ingresso: grátis (até às 18h)
Sábado, a partir das 10h
Local: Madureira Shopping (6º piso)
Endereço: Estrada do Portela 222, Madureira
Ingresso: grátis
Sábado, a partir das 11h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 a 50
Ingresso: a partir de R$ 20 (mais taxas)
Sábado e domingo, as 12h às 20h
Local: Praça Jardim do Méier
Ingresso: grátis ou solidário, mediante a doação de 2 kg de alimentos
Sábado, das 13h às 19h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela, 222, Madureira
Ingresso: grátis
Sábado, a partir das 13h
Local: Rio Scenarium
Endereço: Rua do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, a partir das 13h
Local: Bossa Nova Mall
Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro
Ingresso: grátis
Sábado, a partir das 14h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingresso: a partir de R$ 60 (mais taxas)
Sábado, às 15h
Local: Ecovilla Ri Happy
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingresso: grátis
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: grátis
Sábado, a partir das 16h
Local: Quintal da Clementina
Endereço: Rua do Senado, 20 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 35
Sábado, das 16h às 23h30
Local: Arena Errejota - Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: grátis até 18h; após, a partir de R$ 40 (mais taxas)
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Ingresso: grátis
Domingo, a partir das 13h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: a partir de R$ 70 (mais taxas)
Domingo, a partir das 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela 222, Madureira
Ingresso: grátis
Domingo, a partir das 16h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: grátis
Domingo, às 16h
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel
Ingresso: grátis
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