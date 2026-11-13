Délcio Luiz se apresenta no Próxima Parada Samba - Divulgação / Somar

Délcio Luiz se apresenta no Próxima Parada SambaDivulgação / Somar

Publicado 13/11/2026 05:00

Ninguém vai querer ficar em casa com tantas opções para o fim de semana ! Entre os destaques está o evento gratuito "Próxima Parada Samba", criado por Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho (1946-2019), que reúne diversas atrações e atividades no Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio. Nesta sexta-feira (13), o cantor e compositor Délcio Luiz comanda uma roda de samba que promete agitar o público.

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Neste sábado (14), a edição especial do evento recebe Vaca Profana, movimento que celebra a potência feminina na música. A noite terá como atrações o Samba Que Elas Querem, grupo formado exclusivamente por mulheres, e os DJs Dani Vieira e Silvio Maranhão.

Já no domingo (15), a Oficina Infantil Lúdika abre espaço para a participação das crianças, enquanto o Parada Vozes do Brasil promove conversas musicais mediadas por Luana e Patrícia Palumbo, que recebem Pedro Luís e Zélia Duncan. O Parada da Madrinha convida Diogo Nogueira, Pedro Luís, Xande de Pilares e Zélia para o Samba da Cura, com Carlinhos 7 Cordas, aproximando artistas e público em experiências que atravessam a música brasileira.

Nos três dias, às 15h, na mostra Parada Cine Ginga, haverá a exibição do filme "Fevereiros", de Marcio Debellian, documentário que acompanhou Maria Bethânia do Rio, com o vitorioso desfile da Estação Primeira de Mangueira (2016), em sua homenagem, até Santo Amaro, sua cidade natal, nas festas da Nossa

Senhora da Purificação, na Bahia.



Além dos shows e encontros musicais, o público poderá aproveitar as atrações permanentes do projeto no pilotis de sexta a domingo. O Quintal da Madrinha reúne comidinhas e bebidas típicas de boteco; a Parada do Vinil promove uma feira de discos de colecionadores, com itens à venda; e o Parada Paredão convida artistas

de rua a criar, ao vivo, um grande painel visual.

Festival Brota

Seguindo o esquema 0800, o Sesc Tijuca recebe, neste sábado (14), na Zona Norte, o Festival Brota, evento que marca o encerramento da edição 2026 do projeto e celebra a potência criativa das juventudes do Rio. Das 13h às 22h, o público poderá acompanhar uma programação repleta de música, artes visuais, audiovisual, dança, literatura, cultura ballroom e ações formativas, com trabalhos desenvolvidos por jovens artistas e profissionais técnicos ao longo do percurso de formação.

O festival transforma o espaço em um ambiente de encontro entre artistas, público e comunidade, evidenciando o protagonismo juvenil na criação e realização de iniciativas culturais. O festival conta com apresentações de Os Garotin - vencedor do Grammy Latino 2024.

O trio - formado por Anchietx, Cupertino e Léo Guima - apresenta o repertório do álbum "Força da Juventude", que transita entre MPB, pop, samba, funk e soul e aborda a juventude como identidade e potência criativa. MC Luanna, um dos nomes em ascensão do rap nacional, divide o palco com Afrodite BXD, cuja produção valoriza as vivências periféricas. A programação musical inclui ainda sets dos DJs Mello e Imperatriz.



Nando Reis

Está com dinheiro sobrando no bolso? Nesta sexta, Nando Reis apresenta a turnê "Pra Você Guardei o Amor", no Qualistage, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, às 21h30. O espetáculo coloca em primeiro plano a faceta mais conhecida do cantor e compositor: romântica, com um repertório que reúne hits, músicas do último álbum e releituras de clássicas canções de amor que marcaram a vida do artista.



A presença de Lan Lanh na percussão, com quem Nando tem uma amizade de longa data, adiciona mais uma camada emocional ao show. A direção artística e visual é assinada por Batman Zavareze, que destaca o alcance da poesia do artista. Walter Villaça na guitarra, Felipe Cambraia no baixo, Alex Velley nos teclados, Eduardo Schuler na bateria e Sebastião Reis no violão completam a banda.

Gilsons recebem Gilberto Gil

Quem puder investir, neste sexta, os Gilsons recebem Gilberto Gil no palco do Vivo Rio, no Flamengo, na Zona Sul, em comemoração aos 20 anos da casa de show. O setlist da turnê mundial "Eu Vejo Luz" reúne músicas do novo álbum, "Eu Vejo Luz Em Maior Proporção Do Que Eu Vejo A Escuridão", e sucessos que marcaram a trajetória do trio composto pelo filho, José, e netos, João e Francisco, de Gil.

O espetáculo traduz o espírito do novo trabalho, unindo encontro, movimento e diferentes sonoridades. O trio falou sobre a apresentação, ressaltando a história do patriarca com o local. "Estamos muito felizes em comemorar os 20 anos do Vivo Rio. Para quem não sabe, o Gilberto Gil inaugurou a casa 20 anos atrás. E continuar seu legado comemorando todos esses anos depois, é uma maravilha. Estamos muito empolgados", declaram os Gilsons.



Gil, inclusive, guarda boas memórias. "Acompanhei um pouco até a arquitetura toda, com a construção do lugar. Depois, na estreia e muito tempo depois, a primeira reforma que a casa sofreu. Tenho estado em muitas situações no Vivo Rio, gosto muito de lá. Acho que tem uma intimidade, uma localização especial no Rio de Janeiro, ali no Aterro. É uma casa muito boa para nós artistas", disse o dono dos sucessos "Andar com Fé", "Aquele Abraço", "Drão", "Tempo Rei" e mais.

'Nós que Devoramos'

Para os apaixonados pelos palcos e coxias, Barbára Reis, Adriana Rabelo, Gabriel Canella e Raphael Naajan estão em cartaz com a peça "Nós que nos devoramos", no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, na Zona Sul. Com direção de Anderson Cunha e texto de Daniela Pereira de Carvalho, o drama é levemente inspirado no clássico "Um Bonde Chamado Desejo", de Tennessee Williams.



A trama acompanha Sérgio (Gabriel Canella), estivador das Docas do Rio de Janeiro e sua mulher Diana (Barbára Reis), cuja rotina na pequena quitinete do casal, na Glória, é interrompida pela chegada de Raul (Raphael Naajan).



Escritor recém-voltado da Europa e irmão de Diana, ele traz uma notícia que abala a trama, e passa a dormir no sofá da sala. A tensão aumenta quando ele se envolve com Evelyn (Adriana Rabelo), mulher mais velha, rica e marcada pela perda recente do marido. O triângulo que se forma expõe feridas antigas e revela como negar um desejo pode ter consequências irreparáveis.

Bárbara comenta detalhes sobre a personagem. "Diana carrega a dor de quem foi deserdada por amar quem escolheu, mas também a força de quem reconstrói a própria vida a partir dessa ruptura. É uma personagem intensa de habitar", conta a atriz, que interpretou Lena na "Três Graças" (2025), da TV Globo.

Para o diretor, atualizar Tennessee Williams para o Brasil contemporâneo foi um exercício de reconhecer que certos conflitos nunca saem de cena. "A Daniela reconstruiu o universo do clássico com uma realidade profundamente nossa, de forma bastante original e contemporânea", afirma o Anderson.

Se animou? Confira, então, a programação completa:

Shows

Tiee

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, Lapa

Ingresso: R$ 30 (terceiro lote mais taxas)