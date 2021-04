Arthur participa do 'Mais Você' Reprodução

Publicado 28/04/2021 11:11 | Atualizado 28/04/2021 11:16

Rio - Ana Maria Braga recebeu Arthur Picoli para falar sobre sua eliminação do "BBB 21" . De surpresa, após Arthur ter revelado que mandou mensagem para Carla Diaz antes do programa começar, a apresentadora decidiu ligar para a atriz e promover a primeira conversa entre os dois ex-participantes do reality. Carla, no entanto, não atendeu a chamada e a comandante do "Mais Você" foi criticada por alguns usuários do Twitter.

"Estou com meu telefone funcionando aqui e fiquei pensando no intervalo: 'Acho que a Carla está vendo o programa agora e ela pode ter baixado a guarda depois do que conversamos. Vou tentar ligar para ela agora'. Então, eu tenho o telefone dela", disse Ana Maria ao tentar falar com a atriz, que não atendeu a chamada da apresentadora.

Arthur afirmou, amis uma vez, que vai ligar para a atriz, com quem teve relação conturbada dentro do reality. "Falei que ia fazer isso, faltando 42 dias quando ela saiu. Vou tentar, vou fazer a minha parte”, ressaltou.

No Twitter, Ana Maria Braga recebeu críticas. "Ana Maria ligando pra Carla Diaz na frente do Arthur. Eu estou muito desconfortável", disse uma pessoa.

"Ainda bem que Carla não falou muito na entrevista dela. O que queriam era que ela metesse o pau no Arthur para agora mostrar para ele e o negócio virar uma baixaria, assim como poderia ter sido com essa ligação desnecessária. Carla tá em outro patamar. Respeita", escreveu outra. Houve também quem fizesse memes. Confira: