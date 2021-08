Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2021 16:02 | Atualizado 11/08/2021 16:02

Rio - Cauã Reymond usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (11), para tranquilizar seus fãs após ser afastado das gravações de "Um Lugar Ao Sol", próxima novela inédita das 21h, da TV Globo. O ator explicou que ficou doente na semana passada, mas garantiu que não foi infectado pelo coronavírus.

"Bom dia, hoje é um dia atípico, acabaram de me deixando de molho em casa. Tive uma sinusite na semana passada e aí fiquei com uma tosse. Faz parte... Estou testado e vacinado", afirmou o artista em seus Stories do Instagram. Em seguida, Cauã compartilhou com seus seguidores algumas das atividades que estava fazendo nesse período em casa e aproveitou para destacar a série "Ilha de Ferro", que estreou na TV aberta nesta segunda-feira

"Tô muito feliz, junto com todo o elenco, toda a equipe, de trazer essa série pra vocês. Espero que estejam gostando, fiquem ligados", disse o ator, que interpreta o protagonista Dante na série que ainda conta com Maria Casadevall, Sophie Charlotte e Klebber Toledo no elenco principal.

