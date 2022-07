Rodrigo Lombardi, Vanessa Giácomo, Alexandre Nero e Guilherme Cabral durante as gravações de ’Travessia’ - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2022 13:20 | Atualizado 13/07/2022 13:34

Rio - As gravações das primeiras cenas da polêmica "Travessia" , nova novela da Rede Globo, foram iniciadas na cidade de Lisboa, em Portugal. Os atores Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Romulo Estrela, Rodrigo Lombardi e Guilherme Cabral estiveram na cidade portuguesa durante a última semana, para participar das filmagens iniciais.

"Portugal é, certamente, um dos lugares mais interessantes da Europa. Filmamos nos espaços mais cheios e icônicos de Lisboa, como a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Garrett, o Elevador de Santa Justa. Também fomos a Óbidos, um lugar lindíssimo, medieval, e estivemos na Quinta da Bacalhoa, uma vinícola num casario bastante antigo de Setúbal", detalhou o diretor artístico da obra, Mauro Mendonça Filho.

No Instagram, grande parte do elenco publicou registros da viagem e outros também aproveitaram para falar um pouco sobre a fase inicial da produção. "Essa semana dei meus primeiros passos em carne, sangue, esse, isso e osso para mais uma criação de uma nova vida para a próxima produção das 21h da TV Globo, e começamos em alto estilo pelas ruas, trilhos, avenidas e vielas de Portugal", escreveu Alexandre Nero na legenda de uma série de imagens feitas no set de filmagem. "Começou. Avante. Mais uma obra, mais amigos incríveis e uma equipe de primeira. Obrigado Senhor!", comemorou Rodrigo Lombardi sobre o início das gravações. "Muito feliz de fazer parte desse elenco só de gigantes!", pontuou Guilherme Cabral em seu perfil.

A trama foi criada e escrita por Gloria Perez, terá a produção artística de Mauro Mendonça Filho e a direção de José Luiz Villamarim. No elenco, contará com a presença de Jade Picon, Chay Suede, Romulo Estrela, Drica Moraes, Cassia Kis, Rodrigo Lombardi, Humberto Martins, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Luci Pereira, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Indira Nascimento, Yohama Eshima, Marcos Caruso, Duda Santos, entre outros.

POLÊMICA ENVOLVENDO A NOVELA

A nova obra foi alvo de críticas após a escalação da influenciadora Jade Picon para o elenco. Na época, muitos atores usaram as redes sociais para lamentar o fato de que a ex-BBB não possuía experiência como atriz e mesmo assim, havia sido convidada para fazer parte da trama.