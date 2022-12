Deolane Bezerra fala com os fãs após deixar A Fazenda - Reprodução do Instagram

Deolane Bezerra fala com os fãs após deixar A FazendaReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2022 09:48

Rio - Deolane Bezerra, de 34 anos, recebeu o apoio de vários famosos após desistir de 'A Fazenda 14', da Record TV, no último domingo. Ela tomou a atitude depois de ser informada pela emissora sobre o estado de saúde da mãe, Solange, internada em um hospital de São Paulo, com um quadro de estresse agudo. Os artistas, então, manifestaram o carinho pela advogada através de comentários no Instagram.

"A protagonista dessa edição! Torci muito. Seja bem-vinda de volta", comentou Monique Evans. "Que sua mãe se recupere logo, amém e amém", desejou a ex-BBB Anamara. "Ai, que tudo. Graças a Deus acabou. Estamos com coração aberto pra te abraçar novamente", disse Nicole Balhs. "Deo, você é uma das mulheres mais fortes que conheço, você vai passar por tudo isso e ainda conseguir tirar algo bom dessa situação, que sua mãe esteja bem e que todas vocês fiquem bem e juntas! Porque viver o programa você viveu!", afirmou Viih Tube.

Ex-marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães também se manifestou: "Estou te enviando todo energia positiva do mundo meu amor. Sou te amigo e te conheço no seu íntimo, uma das Mulheres mais fortes que conheço nessa vida. Temos orgulho de você e agora não é sobre jogo é sobre a vida e isso está acima de qualquer coisa. Te amo".

'Carreguei a Fazenda nas costas'

"Dinheiro não compra minha paz, dinheiro não faz a minha cabeça. Porque se fosse por dinheiro, Deolane, você não tinha entrado. Porque um prêmio de R$1,5 milhão, eles confiscam o imposto e colocam só o restinho e podem pagar em três vezes, não iria mudar minha vida. Quando tudo se resolver – minha mãe desceu para fazer exames -, eu venho aqui. Tenho muita coisa pra dizer. Minha vida nunca foi seguidores, nem Instagram, e eu sempre vivi bem. Estou firme e forte", finalizou.

Veja o vídeo:

Entenda:

Deolane Bezerra desistiu de "A Fazenda 14", da Record TV, domingo, depois de saber que sua mãe, Solange, foi hospitalizada, no sábado, com o quadro de estresse agudo. A advogada foi informada pela emissora sobre a internação da mãe após suas suas irmãs, Dayanne e Daniele Bezerra, armarem uma grande confusão na porta da sede do reality rural, no sábado. Elas acusaram a Record TV de manter loira em cárcere privado, quebra contratual e tiveram o apoio dos fãs durante a 'manifestação'.