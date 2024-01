Fernanda Torres relembra declaração polêmica no ’Roda Viva’ - Reprodução

Fernanda Torres relembra declaração polêmica no ’Roda Viva’Reprodução

Publicado 09/01/2024 10:33 | Atualizado 09/01/2024 11:03

Rio - A atriz Fernanda Torres, de 58 anos, participou do "Roda Viva", da TV Cultura, nesta segunda-feira. Durante o bate-papo, ela relembrou sua primeira participação no programa, em 1997, quando deu uma declaração polêmica sobre "crentes".

fotogaleria

Na ocasião, ao ser questionada sobre quais preconceitos ela teria, Fernanda respondeu: "Contra crente. Crente ingênuo, que acredita no bem, no mal. Eu tenho pena de quem é crente na vida, porque vai apanhar muito", disse a atriz, em 1997. Muito tempo depois, esse vídeo foi resgatado por internautas e chegou a virar meme.

No programa desta segunda, Fernanda reconsiderou sua posição. "Jamais repetiria isso hoje. Os evangélicos ocuparam um lugar que o estado não ocupou. Eu acho triste que demonizam as religiões de matriz africana, acho triste isso no Brasil. Eu lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista", disse a atriz.

Fernanda também comentou se gostaria de voltar a atuar em novelas. "Não sei. Eu vejo 'Pantanal', aquilo é maravilhoso. Eu não afasto... depende do que vier, do que for. Eu fiquei cinco anos fazendo a Fátima (do seriado 'Tapas & Beijos'). Eu achava aquilo novela, a Fátima é uma novela. Eu encaro como... eu não faço muita diferença. Não pela qualidade, mas pelo trabalho. Elas sofrem, se desesperam, amam loucamente", afirmou.

Racismo

Questionada sobre o que as pessoas brancas podem fazer na luta contra o racismo, Fernanda citou um amigo de seu filho, que diz "eu estou cansado de conviver com o branco culpado". "Eu não sei. Eu tenho muito nervoso desse 'ah, o que me resta...'. Aliás, um amigo do meu filho maravilhoso, filósofo, virou pra mim e falou pra mim 'eu não aguento mais conversar com branco culpado'. É sensacional. As pessoas parecem que estão lidando com um bom selvagem...", disse a atriz.

"Eu não ia falar, mas vou. Essa é a pior coisa: o branco pelego de branco. O cara que fica no meio do caminho, apontando quem são os brancos maus, porque ele é o branco bom porque ele é consciente", completou.

“Não aguento conversar com branco culpado”, declara Fernanda Torres no #RodaViva. pic.twitter.com/871toa3xKc — Roda Viva (@rodaviva) January 9, 2024 a fernanda torres no roda viva falando que jamais repetiria aquela frase do preconceito contra crente tadinha ficou traumatizada KKKKKKKKKKKKKKKKK — (@truepeletier) January 9, 2024

será que a fernanda torres vai falar mal de crente hoje? (por favor sim) — pokemon fudido, apenas (@henriluchiari) January 9, 2024