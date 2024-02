Marcus Vinicius participa do ’Mais Você’ - Reprodução

Marcus Vinicius participa do ’Mais Você’Reprodução

Publicado 14/02/2024 11:00 | Atualizado 14/02/2024 11:36

Rio - Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do "BBB 24" e tomou café da manhã no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira. O comissário de bordo falou sobre sua participação no reality show e o que pode ter causado a sua saída do programa no paredão contra Davi e Isabelle.

fotogaleria

"Sinceramente, eu achei que ia ter uma folga (do paredão) essa semana. Foram três vezes seguidas no paredão, mas eu me salvei pelo Big Fone, pelo Bate e Volta. Foram 10 votos em cima da Fernanda. Mas a dinâmica não ajudou muita coisa", disse o agora ex-brother.

Marcus contou que sempre foi um sonho participar do "Exclusivamente, creio eu, que foi o paredão com as pessoas erradas, que na verdade são as pessoas certas. É mais um favoritismo do outro lado. Os dois são pessoas que eu simpatizava, mais a cunhã do que o Davi, mas eu já previa que o Davi era um dos grandes favoritos. Caí no paredão errado. Que ódio", disse Marcus, que citou as plantas da casa, como Raquele, com quem ele brigou após o paredão. "Até tentei podar as plantas, mas não foi possível. Mas é muito tristes ver pessoas como eu, com posicionamento, que se inscreveram mas parece que não, que não tem posicionamento".

Questionado sobre ter ajudado Buda a ganhar a liderança e não ter sido salvo por ele do paredão, Marcus disse que não se arrepende de ter ajudado o professor de capoeira. "Ficou muito claro quando o Tadeu foi coroar ele como líder que ele ganhou por minha causa. Eu esperava sim que ele me salvasse e não veio. Eu sigo meu coração e eu não segui meu coração quando eu não questionei o Buda sobre isso mais a fundo. Eu tenho certeza que se as meninas (Bia, Alane e Deniziane) ganhassem, elas me salvariam. Mas eu tinha consciência que eu não era prioridade pra ele. Mas eu sou uma pessoa muito emoção, muito coração, eu esqueço um pouco de mim", declarou.

Plantas

Marcus falou sobre Michel, Raquele e Giovanna, a quem ele chamou de coadjuvantes no "Sincerão". "São pessoas que estão tentando fazer valer a sua inscrição, que ainda não conseguiram fazer valer. São plantas. São pessoas que não estão se posicionando e poderiam ter entrado três outras pessoas que fariam valer essas vagas", disparou o comissário de bordo.

"Eu continuo com a minha teoria que são pessoas que não se comprometem no jogo. Eu sinto que a Giovanna é uma pessoa boa aqui fora. O fato de ela ter machucado o pé não faz com que ela não possa se posicionar no jogo. São pessoas que não aparecem", completou.

Tretas

Marcus também falou sobre as brigas e disse que já imaginava que teria muitos embates no programa. "Eu sou uma pessoa divertida, alegre, mas eu tenho consciência que posicionamento é muito importante para você conquistar as coisas na vida e num jogo de posicionamento se você não falar, você não ganha. Você vai ser uma pessoa completamente esquecida depois que sai".

Fernanda e Rodriguinho

O ex-brother comentou também a postura de pessoas como Fernanda e Rodriguinho no jogo. Segundo Marcus, os dois não têm coragem de falar seus problemas na cara dos outros. "A Fernanda é uma pessoa sonsa dentro do jogo, não tem coragem de falar na cara. E o Rodriguinho é mais falso ainda", disparou Marcus.

"Fernanda ainda tem coragem de não falar nada, se afastar e ser coerente. O Rodriguinho é sonso e falso. Ele vai atrás, pede desculpa, abraça, não aproveita nada da casa, só vai na academia, desmerece o programa, as festas, desmerece tudo... vai malhar em casa, gente. Ele foi a única pessoa que me chamou depois dos votos, disse que gosta de todo mundo, que dá coração pra todo mundo no queridômetro. Me abraçou, me levou lá no quarto dele pra pedir desculpa e dizer que teve que votar em mim...", lamentou o ex-brother ao ver uma cena em que Rodriguinho falava que Marcus era um de seis alvos.

Bin Laden

Marcus acredita que Bin Laden está perdido no jogo e colocou o adjetivo "sem noção" para o funkeiro. "Vou colocar sem noção. Ele não tem noção nenhuma de jogo, está completamente perdido. As pessoas que estavam com ele estavam saindo uma atrás da outra. Ele está sempre metido nas fofocas".

Raquele

Já Raquele, o ex-BBB chamou de preguiçosa. "Preguiçosa, por motivos óbvios. Ela parece ser uma pessoa muito batalhadora aqui fora, uma pessoa do bem. Mas é uma preguiça de fazer valer a sua vaga, de realmente estar lá e se desenvolver no jogo. Acredito que não vá render bons frutos".

Isabelle

Já para Isabelle o comissário de bordo foi só elogios. "Eu gosto muito, muito, muito da Isabelle. Para ela o adjetivo é bom coração. Ela tem um coração imenso, tive grandes abraços dela. Ela tem um coração lindo, imenso, tem uma história de vida maravilhosa. Me emociona muito lembrar dos nossos momentos juntos. Ela quer cuidar, é uma pessoa maravilhosa que eu tenho certeza que vou trazer aqui pra fora".

Marcus opina sobre Rodriguinho: pic.twitter.com/5eM6I0RpzG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 14, 2024