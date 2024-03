Vilões Deodora e Vespertino de Mar do Sertão voltam em Rancho Fundo, nova novela das seis - Divulgação / TV Globo

Publicado 16/03/2024 08:38 | Atualizado 16/03/2024 11:33

Rio - Falta um mês para a estreia da nova novela das seis da TV Globo. “Rancho Fundo”, que vai substituir "Elas por Elas", vem com novidades para o horário, mas também retoma alguns personagens conhecidos do público.



A trama traz de volta Deodora Montijo e Vespertino, que foram vividos por Débora Bloch e Thardelly Lima em "Mar do Sertão", folhetim exibido no mesmo horário em 2022. A atriz compartilhou em suas redes sociais que estava animada pelo retorno. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta", escreveu na publicação, junto com um vídeo de uma cena da novela.





"Não é uma continuação [de 'Mar do Sertão']. Elas se aproximam no universo do sertão brasileiro. A primeira se passava em um local muito seco e sofrido. Aqui mostramos outro lado do sertão, mais verde e pujante", conta Mario Teixeira, que escreveu as duas tramas.



Mario acrescenta que quis pegar personagens carismáticos e retratá-los novamente, mesmo sendo vilões. "Alguns vão insistir em seus erros e outros vão tentar refazer a vida", complementa.