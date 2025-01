Thays Oliveira foi baleada na véspera de Natal em São Gonçalo - Rede Social

Na ocasião, a jovem passava na garupa de uma moto por aplicativo pela Rua Luís Moto, no bairro Amendoeira. O motociclista, Thiago da Silva Lucas, 29, também foi atingido. No entanto, ele já recebeu alta do hospital. Rio - Thays Oliveira Dornellas, de 28 anos, morreu na manhã desta terça-feira (14), após 20 dias internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A vítima foi baleada, na véspera de Natal (24) , durante uma tentativa de assalto.Na ocasião, a jovem passava na garupa de uma moto por aplicativo pela Rua Luís Moto, no bairro Amendoeira. O motociclista, Thiago da Silva Lucas, 29, também foi atingido. No entanto, ele já recebeu alta do hospital.

Thays era nutricionista e se dizia apaixonada por animais. Nas redes sociais, amigos chegaram a fazer uma campanha pedindo doações de sangue ainda no final do ano. O velório será às 13h e o enterro às 16h30 desta terça (14) no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo.

O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara). Diligências estão em andamento para identificar autoria do crime e esclarecer todos os fatos.