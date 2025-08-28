Erika Januza e Duda Santos - Reprodução de vídeo

Publicado 28/08/2025 08:10

Rio - Erika Januza, de 40 anos, desabafou sobre "love bombing" - tentativa de manipular uma pessoa por meio de demonstrações excessivas de amor, podendo causar dependência emocional- durante o "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (27). A atriz citou a dificuldade de reconhecer uma relação tóxica e apontou a necessidade de ter coragem para sair dela.

"Quem já passou por isso não pode se culpar, porque ser amada é muito bom e quando vem essa bomba de amor, você pensa: 'Chegou o meu momento'. Você pode desconfiar no início, mas, em algum momento, é pega por tantas coisas boas que todo mundo quer viver, que, mesmo duvidando, com seu sexto sentido falando: 'Não', você vai, porque ser amada é bom, receber flores é bom, ouvir coisas que te deixam feliz é bom. Você não acha que aquilo é uma mentira", refletiu Erika.

"Tenha força de sair disso. Ficamos achando que aquela pessoa voltará a ser o que era antes, mas ela não vai voltar. Isso é a construção de uma coisa que você achava que era real, mas não era. Você precisa ter coragem de ir embora e sustentar sua decisão, que não vai ser fácil. O tempo cura todas as coisas, demora, mas cura. Para quem estiver passando por isso, tenha coragem, porque é muito melhor uma vida sozinha e feliz do que acompanhada e doente".



Convidada da atração, a atriz Duda Santos concordou com a apresentadora e também falou sobre o assunto. "Acho lindo o que você falou, porque no fim das contas só queremos ser amadas. Tudo o que vivemos é sobre amor. Quando a gente acha que encontrou e essa pessoa faz a gente acreditar que a gente é a melhor pessoa do mundo, e de repente faz a gente acreditar que não é, é muito difícil... Desacreditei a vida inteira do amor e agora estou voltando a acreditar. Estou tentando construir tudo isso com a ajuda do meu trabalho. Acho que a Arte tem um papel gigante na minha vida, mas o amor, às vezes, é muito negado para nós a vida inteira e perdemos sem fazer nada, só dando o melhor que tínhamos, que é o amor. O amor existe sim, para todo mundo e é para sempre", concluiu.

As duas, em seguida, se abraçaram.



