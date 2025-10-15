Rio - O mistério sobre a autoria do assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch) segue no ar. No capítulo de "Vale Tudo" desta terça-feira (14), Heleninha procurou a polícia para livrar tia Celina (Malu Galli) da cadeia e confessou que assassinou a mãe.
"Quem fez isso fui eu. Eu matei Odete Roitman", disparou.
fotogaleria
Pela reação do delegado Mauro, esta história ainda não acabou e o verdadeiro autor do crime não foi revelado. A descoberta do responsável pela morte da vilã deve acontecer em breve, já que a novela termina nesta sexta-feira (17).
Segundo o depoimento à polícia, ela contou que chegou alcoolizada e emocionalmente abalada ao hotel onde Odete estava hospedada. Durante a discussão, contou ter disparado de olhos fechados, o que foi reforçado pela cena em close no rosto de Paolla Oliveira, exibida na novela. Após o tiro, Heleninha deixou o quarto imediatamente, o que levanta dúvidas se chegou, de fato, a atingir a mãe ou apenas acertou a parede.
Nos capítulos anteriores, a personagem já havia demonstrado incerteza sobre o ocorrido, afirmando não se lembrar de como chegou ao hotel nem de detalhes do confronto, devido ao estado de embriaguez.
A polícia encontrou uma arma no quarto de Odete, mas ainda não há confirmação de que tenha sido o revólver utilizado no assassinato.
Em um novo desdobramento, Celina (Malu Galli) admitiu que não teve coragem de atirar na irmã, mas confessou ter esquecido sua própria arma no quarto, a mesma que acabou sendo usada por Heleninha. A revelação muda o rumo da investigação e levanta a suspeita de três nomes: César (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).
