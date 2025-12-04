Saory Cardoso relembrou início da relação com Marcello Novaes - Reprodução/Instagram

Rio - Saory Cardoso conversou com os colegas de confinamento em "A Fazenda 17" e revelou detalhes do início do antigo relacionamento com Marcello Novaes. A influenciadora contou que as primeiras interações com o ator ocorreram pelas redes sociais.

"A gente começou a conversar por direct. Ele começou a me seguir do nada. E, quando ele me cantou, eu virei pra minha cunhada e falei: 'O mundo tá perdido, mesmo, um homem casado dando em cima de mim. Deve ter uns 30 anos de casamento com a Leticia Spiller'", recordou ela.

Após descobrir que os artistas não estavam juntos há anos, Saory respondeu as tentativas de contato do ex-namorado. A peoa disse que foi procurada por Novaes antes de entrar no programa. "Gostava muito dele. Ele terminou, quis voltar, aí falei que ia participar de um reality. Ele disse: 'vamos nos despedir, vamos ter uma última conversa'. Eu disse que não e pedi pra não ligar", afirmou.

O namoro entre Marcello e Saory veio a público em agosto de 2023 e chegou ao fim em abril deste ano. A influenciadora alegou que o motivo do término foi um procedimento estético que ela realizou nos glúteos e que desagradou o artista.