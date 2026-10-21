Regina Casé terá programa de auditório na DiaTV - Reprodução/Instagram

Regina Casé terá programa de auditório na DiaTVReprodução/Instagram

Publicado 21/10/2026 12:13

Regina Casé assinou com a DiaTV para comandar um novo programa de auditório em 2027, que ganhará o título de "Festa da Regina". A novidade foi anunciada pela apresentadora nesta terça-feira (20), durante a YouTube Festival, evento voltado para os criadores de conteúdo digital.

fotogaleria

"Uma loucura isso, Regina Casé na DiaTV! Quando eu encontrei o Rafa [Dias, CEO do canal], o Rafa falou: 'Eu quero fazer um programa animadão, grandão'. Que eu achei que ia dar para chegar com podcast. Mas ele falou: 'Não, bora fazer um negócio grande'", recordou.

A apresentadora comentou sobre a expectativa para voltar às atrações com plateia. "Cada vez que eu dou uma festa tem um monte de gente que briga comigo, porque não dá para convidar o mundo todo, todo o Brasil, né? E aí, as minhas festas viralizam nas redes. E eu também sinto falta, porque não tem um lugar para eu ir dançar toda semana, pra sambar, pra encontrar todo mundo que eu gosto. Falei: 'Eu quero ter uma festa toda semana'. [...] Agora você também pode ir na Festa da Regina".

Segundo o canal, o novo programa será gravado no Rio de Janeiro. "Você já viu as minhas festas em tudo o que é lugar? É isso. Uma semana pode ter quinze convidados famosos, na outra, gente que você não conhece, mas que você vai adorar. Festa! É Festa da Regina!", disse ela.

Vale lembrar que Regina Casé se popularizou ao comandar o "Esquenta!" (2011–2017), que transformou os domingos da TV Globo em uma roda de samba. A atração marcou a televisão ao unir música e debates sociais com um elenco carismático que incluía Arlindo Cruz (1958-2025), Preta Gil (1974-2025), Mumuzinho, Péricles, Xande de Pilares e Douglas Silva.

Projetos na TV



O último trabalho de Regina Casé na televisão foi no humorístico "Tô Nessa" (2024–2025), exibido na TV Globo. Ela deu vida à batalhadora Mirinda, uma mãe de família da Zona Norte do Rio que, ao lado das três filhas e da neta, inventava os mais variados e negócios para conseguir pagar o aluguel. Ela também fez uma participação especial na novela "Três Graças", em abril deste ano.

Antes disso, a artista interpretou Lurdes em "Amor de Mãe (2019–2021)". A história acompanhou a luta da empregada doméstica na busca pelo filho, Domênico, vendido pelo próprio pai na infância no interior do Rio Grande do Norte.

No streaming, Regina ganhou a primeira vilã da carreira em "Todas as Flores" (2022–2023), do Globoplay. A personagem Zoé fingia liderar uma instituição de caridade enquanto comandava uma perigosa rede de tráfico humano, além de maltratar e rejeitar a própria filha cega, vivida por Sophie Charlotte.