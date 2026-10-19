Jônatas Faro conquistou o lampião dos poderesReprodução
Jônatas apagou mais lampiões e levou a vantagem da #ProvaDeFogo https://t.co/VYjGp3xQG7— A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2026
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