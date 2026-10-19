Jônatas Faro conquistou o lampião dos poderes - Reprodução

Jônatas Faro conquistou o lampião dos poderesReprodução

Publicado 19/10/2026 07:48 | Atualizado 19/10/2026 07:48

Jônatas Faro venceu a Prova de Fogo que aconteceu na noite de domingo (18) em "A Fazenda 18" , da Record, e faturou o lampião com as chamas. O ator levou a melhor na disputa contra Ana Bruna, Darlin Ferrattry e Thaíde.

fotogaleria

Suspenso por uma corda pendular, cada peão tinha dois minutos para se balançar pelo cômodo e apertar botões nas paredes para apagar o maior número possível de lampiões. Dona de uma herança deixada por Igor após a eliminação, Eduarda penalizou Thaíde com 30 segundos descontados do tempo de prova.

O ator apagou 33 lampiões, a influenciadora alcançou 12, o rapper ficou em terceiro lugar com 8 e a mãe de Lexa terminou na lanterna com apenas 2.

Jônatas apagou mais lampiões e levou a vantagem da #ProvaDeFogo https://t.co/VYjGp3xQG7 — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2026

Antes da dinâmica, Adriane Galisteu revelou a decisão do público referente a votação do poder da Chama Vermelha. A opção mais votada foi a letra A: "Hoje, é você quem faz a puxada da Baia". O comando da outra chama será revelado somente na formação da roça.

Os três perdedores estão automaticamente na baia da semana. Eles não conseguiram entrar em consenso sobre o quarto integrante e a decisão sobrou para o dono do lampião dos poderes. Jônatas escolheu Murilo Dias para fechar o grupo que vai dormir com a égua Serena.

Desistência

O reality show sofreu uma baixa no elenco após a saída de Jottapê . Durante a madrugada de sexta-feira (16), o cantor revelou aos aliados do grupo alcateia que desejava sair do programa da Record após a eliminação de Igor em roça disputada contra Eduarda e Renata.

"Eu vou falar uma coisa e vocês escutam com o coração de vocês. Não quero que nenhum de vocês se sintam traídos, como se eu quisesse fazer alguma manipulação. Eu fiz uma promessa, que nem minha esposa sabe, ninguém sabe. Eu fiz uma promessa com Deus. Antes de qualquer coisa, quer dizer que estou disposto a cumprir", disse.

Jottapê prometeu ajudar os aliados quando estivesse fora do programa. "Eu já imaginava que vocês não entenderiam, mas preciso fazer o que eu prometi... Já cumpri meu propósito aqui dentro. Joga com seu coração e faz seu bom combate. Ajuda teu grupo, seja leal e não muda seu jeito. Tô tão em paz de ir embora que você não faz ideia. Tô com a alegria de cumprir uma missão", acrescentou.