Três participantes foram para repescagem do ’Dança dos Famosos’ - Reprodução/ TV Globo

Três participantes foram para repescagem do ’Dança dos Famosos’Reprodução/ TV Globo

Publicado 19/10/2026 06:49 | Atualizado 19/10/2026 06:59

Três participantes foram para a repescagem do "Dança dos Famosos" após a apresentação no ritmo Lindy Hop neste domingo (18). Na somatória de notas da fase em duplas, Lucas Guedez, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade tiveram os piores desempenhos e vão disputar a chance de voltar para o quadro do programa "Domingão com Huck".

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Já Livinho conquistou a liderança do ranking e segue na competição. Em 2025, o cantor precisou deixar a atração devido a restrições médicas causadas por um grave acidente de moto. Giovana Cordeiro, Bianca Andrade e Pedro Scooby integraram o top 4 e também garantiram suas vagas na próxima etapa. Diego Martins, Mell Muzzillo, Léo Foguete, Ticiane Pinheiro, Rita Guedes, Breno Ferreira e Bruna Griphao se apresentarão no próximo domingo (25) e definirão quem avança direto para a nova fase.

CLASSIFICAÇÃO GERAL! Confira quais duplas passaram para a próxima fase e quais estão na repescagem #Domingão #DançaDosFamosos #TVGlobo https://t.co/sg0lsOQvkK — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

Um momento especial quebrou a tensão do quadro após Luciano Huck anunciar no programa a gestação de Gabi Cardoso, dupla de Lucas Guedez. "Tudo o que você assistiu, estas piruetas que você assistiu ao vivo, foram feitas por uma mulher grávida de doze semanas!", disse o apresentador.

A bailarina falou sobre a participação na disputa enquanto espera o segundo filho. Ela já é mãe de Eva, de 5 anos. "Tudo isso que a gente apresentou aqui, todas as pegadas e movimentações, foram aprovadas e validadas pela minha médica. [...] Gravidez não é doença, então seguiremos aqui", afirmou.



VEM BABY AÍ!!! Gabe Cardoso está grávida de 12 semanas #Domingão #DançaDosFamosos #TVGlobo https://t.co/gQGId1TSz7 — TV Globo (@tvglobo) October 18, 2026

Vale relembrar que o antigo Grupo C acabou parando na primeira repescagem do "Dança dos Famosos" após sofrer uma penalização de cinco décimos decorrente da ausência médica de Otaviano Costa na estreia da competição. Na ocasião, somente Giovana Cordeiro e Breno Ferreira conseguiram se salvar e retornar para a disputa, enquanto o apresentador se despediu da competição ao lado de Kenya Sade.