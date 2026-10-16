Igor está fora de ’A Fazenda 18’ - Reprodução de vídeo

Igor está fora de ’A Fazenda 18’Reprodução de vídeo

Publicado 16/10/2026 06:55

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Ele ainda deixou uma "herança" para cada uma das roceiras salvas. Renata pode conceder imunidade a outro peão na próxima formação de roça e escolheu Giovanna. Já Eduarda penalizará um dos competidores na disputa da Prova de Fogo.

Igor é quarto eliminado da F18 com 10% dos votos #EliminaçãoAFazenda https://t.co/BqnKeWI0V8 — A Fazenda (@afazendarecord) October 16, 2026

No discurso de eliminação, Adriane Galisteu alertou os participantes sobre o medo de conflitos. "Já passou mais de um mês da estreia, mas a impressão é que vocês não entraram no jogo e não entenderam 'A Fazenda'. Essa é 'A Fazenda 18'. Ninguém merece ouvir tanto pedido de desculpa. Essa postura conciliadora é ótima pra vida, mas vocês não estão na vida. Não adianta fugir, porque o jogo corre atrás de você".

Desistência?

Após a saída de Igor, Jottapê reuniu os integrantes da "alcateia", grupo liderado por ele, na casa da árvore e comunicou que iria desistir do reality show. "Eu vou falar uma coisa e vocês escutam com o coração de vocês. Não quero que nenhum de vocês se sintam traídos, como se eu quisesse fazer alguma manipulação. Eu fiz uma promessa, que nem minha esposa sabe, ninguém sabe. Eu fiz uma promessa com Deus. Antes de qualquer coisa, quer dizer que estou disposto a cumprir", avisou.

O cantor prometeu ajudar os aliados do lado de fora do programa. "Eu já cumpri meu propósito aqui dentro. Joga com seu coração e faz seu bom combate. Ajuda teu grupo, seja leal e não muda seu jeito. Tô tão em paz de ir embora que você não faz ideia. Tô com a alegria de cumprir uma missão".

A produção cortou o sinal do espaço enquanto o grupo tentava acalmar Jottapê. Logo depois, o participante foi visto circulando pela sede de casaco e arrumando seus pertences, mas até o momento permanece no jogo.

Formação da roça

Dono do lampião dos poderes, Mayk ficou com a Chama Amarela e ficou imune a indicação do fazendeiro, Jottapê, que escolheu Alfredo para o primeiro banco. "Não fujo dos meus embates aqui, não é segredo pra ninguém. Meu voto direto é o meu embate da casa, que é o Alfredo. Além de ter feito toda aquela falcatrua e me exposto como traíra durante a casa, ele chamou nosso amigo Thaíde de bandido e pôs o dedo na cara dele. Eu protejo a minha alcateia", justificou.

Logo em seguida, Tina e Igor empataram com 11 votos. Dona da Chama Vermelha dada por Mayk, Darlin transferiu os votos da ex-BBB para o rapaz, que ocupou o segundo banco. Na votação da dinâmica especial, Renata levou a pior contra Jônatas e também recebeu 11 votos.

A ex-Chiquititas ocupou o terceiro banco e deu início ao Resta Um. Eduarda não foi salva por nenhum dos participantes e preencheu a última vaga da berlinda. Pelas regras, quem fosse para a roça por meio da dinâmica especial estaria direto na roça. Com isso, Renata não vai disputar o chapéu de fazendeiro.