Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão vivem um romance há mais de dez anos - Guto Costa / Divulgação

Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão vivem um romance há mais de dez anosGuto Costa / Divulgação

Publicado 13/10/2026 05:00



Sophia Abrahão está de volta na segunda temporada de "Amor da Minha Vida", do Disney+, dividindo os holofotes com seu parceiro da vida real, Sérgio Malheiros. Juntos há mais de dez anos, o casal estende a cumplicidade dos bastidores para as telas. Na trama, a artista interpreta Gisele, personagem que retorna em um momento de transição e escolhas decisivas para o protagonista Victor, vivido pelo ator.

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"Trabalhar com o Sérgio foi maravilhoso e é sempre muito bom, a nossa troca em cena é natural. A gente estuda junto e acaba ensaiando até em casa", conta Sophia. Os dois, que se conheceram nos bastidores da novela "Alto Astral", da TV Globo, na qual faziam um par romântico, em 2014, voltaram a trabalhar juntinhos na primeira temporada de "Amor da Minha Vida".

O início do projeto, inclusive, trouxe um desafio inesperado. "Precisávamos tirar de cena a intimidade que já existia entre nós, porque nossos personagens ainda não se conheciam. Então trabalhamos muito esse primeiro olhar, pensando em como eu olharia para ele pela primeira vez e como ele olharia para mim. Foi um exercício muito interessante e acho que funcionou muito bem. É sempre muito gostoso dividir esse trabalho com ele, e gravar essa temporada foi incrível", celebra.

Se na primeira temporada Gisele aparecia em uma fase de descobertas e fazendo planos para o futuro, agora a personagem retorna sob uma nova perspectiva. "Volta mais madura e vivendo um outro momento da vida. Ela continua sendo uma personagem muito solar, então a preparação foi bastante nesse sentido, de trazer espontaneidade, energia e essa atmosfera de felicidade que ela tem", afirma a atriz.

"Agora, ela retorna justamente em um momento muito importante e especial para o Victor, como essa amiga que chega para oferecer colo, apoio e também alguns conselhos. A Gisele volta em um momento bem decisivo na vida dele. Eles construíram um carinho mútuo e ela surge pronta para ajudar ele a atravessar essa fase", pontua a atriz.

Além do casal, Bruna Marquezine, Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Alanis Guillen, Clarice Falcão e Rômulo Estrela integram o elenco da série criada e escrita por Matheus Souza e com a direção geral de René Sampaio.

Paralelamente ao trabalho no audiovisual, Sophia atua na comédia teatral "Caixa 2", em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo. Escrita por Juca de Oliveira e dirigida por Alexandre Reinecke, a montagem conta com um elenco que inclui Paulo Gorgulho, Cássio Scapin e Taumaturgo Ferreira.