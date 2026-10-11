Participantes disputaram a Priva de Fogo em ’A Fazenda’ - Reprodução de vídeo

Participantes disputaram a Priva de Fogo em ’A Fazenda’Reprodução de vídeo

Publicado 11/10/2026 20:58

As fases eliminatórias da Prova de Fogo de "A Fazenda 18" aconteceram na tarde deste domingo (11). Gabriel Torres, Murilo Dias e Mayk Leão venceram as suas baterias e irão se enfrentar na etapa final durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu na Record.

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Dividida em três confrontos de agilidade e equilíbrio, a dinâmica teve Gabriel, Rikardo e Mônica disputando a primeira rodada. Na sequência, Murilo superou Alfredo e Fran. Já Mayk levou a melhor na disputa contra Maíra e Giovanna.

Antes da prova, Adriane Galisteu revelou a decisão do público referente a votação do poder da Chama Vermelha. A opção mais votada foi a B: Transfira todos os votos recebidos por um peão para o outro que tenha recebido pelo menos um voto.

A baia da semana ficará superlotada com a presença dos seis competidores que perderam a disputa. Mônica, Rikardo, Alfredo, Fran, Maíra e Giovanna dividiram o espaço com a égua Serena.

Os competidores para a Prova de Fogo já estão definidos! Para quem vocês estão torcendo? Acesse https://t.co/n6CWE4NY1N para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos https://t.co/ACrqiPBugJ — A Fazenda (@afazendarecord) October 11, 2026

Os finalistas

Gabriel Torres: O apresentador e ator de 36 anos nasceu em Campinas (SP). Ex-marido da apresentadora Mara Maravilha, ele tem um filho, Miguel. O artista já foi jurado do "Canta Comigo" por cinco temporadas. Apresentou duas temporadas de um reality musical e uma temporada de um reality para corretores e empreendedores.

Murilo Dias: O modelo e influenciador ganhou notoriedade na mídia por participar dos programas "Soltos em Floripa", entre 2019 e 2021, e "A Grande Conquista", em 2023. Natural de Brasília, ele foi criado pela mãe e já trabalhou como garçom, atendente, panfleteiro e servente de obra.

Mayk Leão: Natural de Campo Largo, no Paraná, o influenciador de 31 anos já trabalhou de panfleteiro e em vendas até fazer o curso técnico de enfermagem, área que trabalhou por 10 anos em assistência direta a pacientes em pronto-socorro e UTI. Há cerca de dois anos produziu alguns vídeos que viralizaram.