Priscilla fala sobre relação com Sasha e João Lucas Reprodução de vídeo
.@_apriscilla_ fala de fim da amizade com joão lucas! #BlogueirinhaEntrevista https://t.co/3BgNQHrbai— Multishow (@multishow) October 12, 2026
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Priscilla esclarece relação com Sasha Meneghel e João Lucas
Cantora falou sobre encerramento de ciclos durante participação no 'Blogueirinha Entrevista'
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Reality da TV Globo conta com 24 cozinheiros divididos em três categoria e os mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda
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Heloísa Périsse, Nivea Maria, Evelyn Castro e Joaquim Lopes foram alguns dos atores confirmados pela emissora
'A Fazenda 18': Gabriel, Mayk e Murilo são finalistas da Prova de Fogo
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