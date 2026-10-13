Priscilla fala sobre relação com Sasha e João Lucas - Reprodução de vídeo

Priscilla fala sobre relação com Sasha e João Lucas Reprodução de vídeo

Publicado 13/10/2026 07:02 | Atualizado 13/10/2026 07:17

Priscilla abriu o jogo sobre o fim da amizade com Sasha Meneghel e o marido dela, João Lucas. No programa "Blogueirinha Entrevista", do Multishow, exibido na noite de segunda-feira (12), a cantora foi questionada sobre o distanciamento do antigo círculo social, que também contava com nomes como Bruna Marquezine e Maju Trindade.

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"Pelo que deu a entender, você parou de falar com todo mundo. Bruna Marquezine, João Lucas, Maju Trindade, Sasha Meneghel... Por que parou de falar com todas essas pessoas?", perguntou a apresentadora. "Não parei de falar com todas essas pessoas", disse a artista. "Então por que todas essas pessoas pararam de falar com você?", questionou novamente.

Na sequência, Blogueirinha sugeriu que a questão fosse a própria cantora, já que algumas pessoas cortaram relações com ela. "Eu sou o problema? Devo ser o problema mesmo... Tenho cara de ser o problema? Na minha vida é assim, nem todo mundo que passa por ela vai ficar pra sempre e está tudo bem", afirmou Priscilla.

A apresentadora recordou que todos eles participavam da mesma célula, uma reunião de pequeno grupo de pessoas para fortalecer a comunhão com Deus. "Existia uma célula... Não tem briga, desconforto sempre tem, mas quantos ciclos de amizade na sua vida a senhora já manteve?", rebateu a cantora.

.@_apriscilla_ fala de fim da amizade com joão lucas! #BlogueirinhaEntrevista https://t.co/3BgNQHrbai — Multishow (@multishow) October 12, 2026

Afastamento



Em 2025, João Lucas já havia comentado sobre o distanciamento de Priscilla. A versão do marido de Sasha Meneghel no programa "De Frente com Blogueirinha" mencionou uma comparação entre os trabalhos artísticos após os dois migrarem do gospel para a música pop.

"Pessoas começaram a falar na internet, pessoas da equipe e da família dela falavam sobre mim. Eu entrei em contato com ela, a gente conversou, entendeu o que estava acontecendo. A partir daí, algumas coisas foram acontecendo e a gente foi se afastando. Uma coisa deu sequência à outra. [...] Eu não parei de falar com a Priscilla. Hoje em dia eu não falo mais, mas não foi algo do tipo: ‘vou parar de falar com ela’. A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida", revelou.