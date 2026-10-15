Eliana abriu o jogo sobre relação abusiva vivida no passado Reprodução de vídeo
Eliana revela ter vivido um relacionamento abusivo
Apresentadora destacou comportamentos do ex-parceiro que serviram como sinais de alerta
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'A Fazenda 18': Alfredo vence a prova do fazendeiro
Eduarda, Igor e Renata irão disputar a preferência do público na quarta roça da temporada
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Formação da berlinda contou com transferência de votos entre peões e dinâmica que impediu participação na prova do fazendeiro
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Priscilla esclarece relação com Sasha Meneghel e João Lucas
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