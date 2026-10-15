Eliana abriu o jogo sobre relação abusiva vivida no passado - Reprodução de vídeo

Eliana abriu o jogo sobre relação abusiva vivida no passado Reprodução de vídeo

Publicado 15/10/2026 12:12

Eliana contou no programa "Saia Justa", exibido no GNT na quarta-feira (14), que viveu um relacionamento abusivo no passado. Sem revelar a identidade do ex-parceiro, a apresentadora alertou os telespectadores sobre os comportamentos tóxicos que podem ser confundidos como demonstrações de afeto e carinho.

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"Controle, pra mim, é red flag [um sinal de alerta]. Controle diário, por horas. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece cuidado, mas é controle mesmo. Eu vivi um relacionamento muito abusivo nesse lugar do ciúme por um tempo na minha vida", revelou.

A apresentadora enfrentou um ciclo recorrente no qual o antigo companheiro se desculpava após determinadas atitudes, mas não alterava o próprio comportamento. "Pedia desculpa, mas não mudava as atitudes, entendeu? [...] Porque é diferente você dar uma segunda chance ou você passar o pano".

Ela admitiu que poderia ter sofrido menos caso tivesse ouvido os alertas e os conselhos dados por pessoas próximas. "Certamente eu teria passado essa etapa, não teria ficado com essa pessoa e não teria sofrido o que eu sofri no final", disse.

"Então, quando a gente fala em união feminina, fico pensando no quanto isso também pode ser potente nesse sentido. Acho que esse teu olhar de: 'Imagina, mas eu vou procurar a ex? O que ela tem a me oferecer?' Às vezes, se ela for uma pessoa bacana, pode te passar informações que você pode usar de alguma forma. Assim, você fica alertada e, se acontecer alguma coisa, já sabe que isso é uma red flag", completou.

Eliana também comentou sobre a importância da liberdade dentro dos relacionamentos para expressar quem se é de verdade. "Quando eu me sinto livre, pra ser eu mesma, sem pisar em ovos... sou eu e a pessoa me aceita do jeitinho que eu sou. Isso pra mim é uma bandeira verde numa relação. Quando eu me sinto livre nesse lugar, é uma paz de espírito", finalizou.