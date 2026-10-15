Alfredo é o novo fazendeiro do reality show Antonio Chahestian/RECORD
Alfredo ganha a #ProvaDoFazendeiro e é o novo Fazendeiro da F18 https://t.co/BwhC4hh170— A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2026
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Alfredo é o novo fazendeiro do reality show Antonio Chahestian/RECORD
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'A Fazenda 18': Alfredo vence a prova do fazendeiro
Eduarda, Igor e Renata irão disputar a preferência do público na quarta roça da temporada
'A Fazenda 18': Alfredo, Igor, Renata e Eduarda estão na roça
Formação da berlinda contou com transferência de votos entre peões e dinâmica que impediu participação na prova do fazendeiro
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