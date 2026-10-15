Alfredo é o novo fazendeiro do reality show - Antonio Chahestian/RECORD

Alfredo é o novo fazendeiro do reality show Antonio Chahestian/RECORD

Publicado 15/10/2026 06:55

Alfredo venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (14) em "A Fazenda 18", da Record, e escapou da quarta roça da temporada . O empresário levou a melhor em disputa contra Eduarda e Igor. Vetada pela dinâmica especial, Renata não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

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Os competidores precisavam "pescar" gravuras utilizando ganchos acoplados ao próprio corpo. O objetivo era encontrar os pares das ferramentas e encaixá-las em um painel seguindo a ordem indicada. O participante que achasse todas as figuras, completasse todo o mural de forma correta e acionasse o giroflex primeiro garantia o chapéu mais cobiçado do reality.

Alfredo foi o primeiro a concluir a prova e se livrou da berlinda. Com isso, Eduarda, Igor e Renata encaram a nova roça do programa e o participante menos votado pelo público deixará a disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões na noite desta quinta-feira (15).

Alfredo ganha a #ProvaDoFazendeiro e é o novo Fazendeiro da F18 https://t.co/BwhC4hh170 — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2026

Formação da roça

Dono do lampião dos poderes, Mayk ficou com a Chama Amarela e ficou imune a indicação do fazendeiro, Jottapê, que escolheu Alfredo para o primeiro banco. "Não fujo dos meus embates aqui, não é segredo pra ninguém. Meu voto direto é o meu embate da casa, que é o Alfredo. Além de ter feito toda aquela falcatrua e me exposto como traíra durante a casa, ele chamou nosso amigo Thaíde de bandido e pôs o dedo na cara dele. Eu protejo a minha alcateia", justificou.

Logo em seguida, Tina e Igor empataram com 11 votos. Dona da Chama Vermelha dada por Mayk, Darlin transferiu os votos da ex-BBB para o rapaz, que ocupou o segundo banco. Na votação da dinâmica especial, Renata levou a pior contra Jônatas e também recebeu 11 votos.

A ex-Chiquititas ocupou o terceiro banco e deu início ao Resta Um. Eduarda não foi salva por nenhum dos participantes e preencheu a última vaga da berlinda. Pelas regras, quem fosse para a roça por meio da dinâmica especial estaria direto na roça. Com isso, Renata não vai disputar o chapéu de fazendeiro.

Conheça o novo fazendeiro

Alfredo Amaral: O empresário e programador de 37 anos vive em Goiânia (GO) desde os 2 anos. Divorciado há cerca de três anos, criou várias conexões no meio artístico e se relacionou com mulheres famosas como: Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.