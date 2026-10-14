Alfredo, Igor, Renata e Eduarda estão na roça - Reprodução

Alfredo, Igor, Renata e Eduarda estão na roçaReprodução

Publicado 14/10/2026 06:59

A quarta roça de "A Fazenda 18" , da Record, foi formada na noite de terça-feira (13). Alfredo, Igor, Renata e Eduarda estão na berlinda. Com exceção de Renata, vetada da prova do fazendeiro como consequência da dinâmica especial, um dos peões ainda poderá escapar da disputa pela permanência no reality show.

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No começo do programa, Adriane Galisteu informou uma mudança na nova regra anunciada no domingo (11) para a formação da berlinda. Inicialmente, apenas os peões que nunca tinham sido citados negativamente nas dinâmicas de apontamento poderiam ser votados. Mas após as atividades de segunda-feira (12), apenas Jônatas e Renata restaram sem nenhuma citação.

"A gente vai adaptar um pouco. As duas primeiras vagas da roça vão ser preenchidas normalmente e depois, ao invés da Puxada da Baia, terá uma nova votação e só o Jônatas e a Renata poderão ser votados", disse a apresentadora.

Dono do lampião dos poderes, Mayk ficou com a Chama Amarela e ficou imune a indicação do fazendeiro, Jottapê, que escolheu Alfredo para o primeiro banco. "Não fujo dos meus embates aqui, não é segredo pra ninguém. Meu voto direto é o meu embate da casa, que é o Alfredo. Além de ter feito toda aquela falcatrua e me exposto como traíra durante a casa, ele chamou nosso amigo Thaíde de bandido e pôs o dedo na cara dele. Eu protejo a minha alcateia", justificou.

O peão rebateu o argumento do cantor. "Eu já esperava. Esse é o único poder que ele tem. Ele se achou o poderoso. Como toda falcatrua, traição e manipulação, ele ainda hoje tentou chantagear pessoas. Você não tem poder nenhum, cara. Você não é o ditador de 'A Fazenda 18'. Você é apenas o Fazendeiro...", disse.

Logo em seguida, Tina e Igor empataram com 11 votos. Dona da Chama Vermelha dada por Mayk, Darlin transferiu os votos da ex-BBB para o rapaz, que ocupou o segundo banco. Na votação da dinâmica especial, Renata levou a pior contra Jônatas e também recebeu 11 votos.

Com o poder vermelho, Darlin transfere todos os votos de Tina para Igor. #RoçaAFazenda https://t.co/iOmSdun7LG — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2026

A ex-Chiquititas ocupou o terceiro banco e deu início ao Resta Um. Eduarda não foi salva por nenhum dos participantes e preencheu a última vaga da berlinda. Pelas regras, quem fosse para a roça por meio da dinâmica especial estaria direto na roça. Com isso, Renata não vai disputar o chapéu de fazendeiro.