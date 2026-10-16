Alika (Duda Santos) descobre que está grávida de Tonho na novela A Nobreza do Amor - TV Globo / Divulgação

Alika (Duda Santos) descobre que está grávida de Tonho na novela A Nobreza do AmorTV Globo / Divulgação

Publicado 16/10/2026 18:39

Alika (Duda Santos) percebe que está grávida de Tonho (Ronaldo Sotto) em cenas previstas para irem ao ar neste sábado (17) na novela "A Nobreza do Amor" , que ocupa a faixa das 18h da TV Globo. A descoberta ocorre enquanto a princesa é mantida como prisioneira por Jendal (Lázaro Ramos) durante a viagem de volta para Batanga.

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Confinada em uma cabine do navio, Alika olha o horizonte pela escotilha da embarcação. A princesa, então, avista um turaco-de-crista-vermelha. A aparição do pássaro faz a jovem relembrar uma conversa com a mãe, Niara (Erika Januza), que contou ter recebido a visita de um animal da mesma espécie no momento em que descobriu que estava grávida da filha. Confinada em uma cabine do navio, Alika olha o horizonte pela escotilha da embarcação. A princesa, então, avista um turaco-de-crista-vermelha. A aparição do pássaro faz a jovem relembrar uma conversa com a mãe, Niara (Erika Januza), que contou ter recebido a visita de um animal da mesma espécie no momento em que descobriu que estava grávida da filha.

Ao conectar as situações, Alika toca o ventre e entende o significado daquele sinal. Emocionada, ela conclui que espera um filho de Tonho, fruto do amor vivido pelos dois. A descoberta acontece enquanto a princesa segue sob vigilância de Jendal, que a levou como prisioneira após capturá-la.

Mesmo diante da ameaça que paira sobre o destino nas mãos do usurpador do trono da sua família, a descoberta da gravidez representa um momento de esperança para a jovem, que segue lutando por sua vida.

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O vilão conseguiu localizar Alika e chegou em Barro Preto com a ajuda de Virgínia (Theresa Fonseca), na última semana. Durante a festa de Cosme e Damião, o rei surpreende ao anunciar que a mulher conhecida como Lúcia é, na verdade, Alika, princesa de Batanga e sua mulher.

Sem dar chances para que a jovem se explique, Jendal expõe o passado da princesa e acusa Omar (Rodrigo Simas) de tê-la ajudado a fugir no dia do casamento. A revelação provoca choque entre os moradores de Barro Preto. Ao perceber que corre perigo, a princesa decide fugir com o amado, a mãe e o amigo.



Eles conseguem escapar do vilão e se escondem em uma gruta, considerada um local sagrado e conhecida por pouquíssimas pessoas. Obcecado por Alika, Mirinho (Nicolas Prattes) consegue encontrar a princesa e a captura.

Desesperada e já sem forças para se libertar, Alika é surpreendida pela chegada do amado. Pouco depois, Niara (Erika Januza) e Omar (Rodrigo Simas) vão ao local e também se emocionam com o reencontro. Temendo que Mirinho retorne, o grupo decide partir imediatamente.

Antes que consigam fugir, o marido de Virgínia aparece armado e tenta impedir que levem Alika. A princesa aproveita uma distração para desarmá-lo e dá um golpe no rosto do rapaz, deixando-o desacordado.

Alika, Tonho, Niara e Omar fogem a cavalo, mas são cercados por Jendal, que atira na mãe da princesa e sequestra a jovem novamente. Mantida sob vigilância no engenho e sem notícias da mãe, a jovem fica desesperada com a possibilidade de embarcar para Batanga sem se despedir de Niara.

Ao saber que a ex-rainha sobreviveu ao atentado, Alika faz um apelo ao tirano e pede uma última visita antes da viagem. Acompanhada por seguranças do rei, ela chega ao hospital de Biri-Biri e vê a mãe.



Após o reencontro, Jendal mantém os planos. Sem alternativa, a jovem é obrigada a acompanhar o homem responsável pela queda de sua família. Certo de que tem tudo sob controle, o rei inicia a viagem para o reino africano sem imaginar que Tonho (Ronald Sotto) e Omar (Rodrigo Simas) não desistirão de salvá-la.