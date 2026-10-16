Alika (Duda Santos) descobre que está grávida de Tonho na novela A Nobreza do AmorTV Globo / Divulgação

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Mylena Moura
Alika (Duda Santos) percebe que está grávida de Tonho (Ronaldo Sotto) em cenas previstas para irem ao ar neste sábado (17) na novela "A Nobreza do Amor", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo. A descoberta ocorre enquanto a princesa é mantida como prisioneira por Jendal (Lázaro Ramos) durante a viagem de volta para Batanga.
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Alika (Duda Santos) descobre que está grávida de Tonho na novela 'A Nobreza do Amor' - TV Globo / Divulgação
Jendal (Lázaro Ramos) chegou em Barro Preto em 'A Nobreza do Amor' - TV Globo / Beatriz Damy
Tonho (Ronald Sotto) encontrou Alika (Duda Santos) após sequestro de Mirinho (Nicolas Prattes) - TV Globo / Angélica Goudinho


Confinada em uma cabine do navio, Alika olha o horizonte pela escotilha da embarcação. A princesa, então, avista um turaco-de-crista-vermelha. A aparição do pássaro faz a jovem relembrar uma conversa com a mãe, Niara (Erika Januza), que contou ter recebido a visita de um animal da mesma espécie no momento em que descobriu que estava grávida da filha.
Ao conectar as situações, Alika toca o ventre e entende o significado daquele sinal. Emocionada, ela conclui que espera um filho de Tonho, fruto do amor vivido pelos dois. A descoberta acontece enquanto a princesa segue sob vigilância de Jendal, que a levou como prisioneira após capturá-la.
Mesmo diante da ameaça que paira sobre o destino nas mãos do usurpador do trono da sua família, a descoberta da gravidez representa um momento de esperança para a jovem, que segue lutando por sua vida.

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O vilão conseguiu localizar Alika e chegou em Barro Preto com a ajuda de Virgínia (Theresa Fonseca), na última semana. Durante a festa de Cosme e Damião, o rei surpreende ao anunciar que a mulher conhecida como Lúcia é, na verdade, Alika, princesa de Batanga e sua mulher.
Sem dar chances para que a jovem se explique, Jendal expõe o passado da princesa e acusa Omar (Rodrigo Simas) de tê-la ajudado a fugir no dia do casamento. A revelação provoca choque entre os moradores de Barro Preto. Ao perceber que corre perigo, a princesa decide fugir com o amado, a mãe e o amigo.

Eles conseguem escapar do vilão e se escondem em uma gruta, considerada um local sagrado e conhecida por pouquíssimas pessoas. Obcecado por Alika, Mirinho (Nicolas Prattes) consegue encontrar a princesa e a captura. 
Desesperada e já sem forças para se libertar, Alika é surpreendida pela chegada do amado. Pouco depois, Niara (Erika Januza) e Omar (Rodrigo Simas) vão ao local e também se emocionam com o reencontro. Temendo que Mirinho retorne, o grupo decide partir imediatamente.
Antes que consigam fugir, o marido de Virgínia aparece armado e tenta impedir que levem Alika. A princesa aproveita uma distração para desarmá-lo e dá um golpe no rosto do rapaz, deixando-o desacordado.
Alika, Tonho, Niara e Omar fogem a cavalo, mas são cercados por Jendal, que atira na mãe da princesa e sequestra a jovem novamente. Mantida sob vigilância no engenho e sem notícias da mãe, a jovem fica desesperada com a possibilidade de embarcar para Batanga sem se despedir de Niara.
Ao saber que a ex-rainha sobreviveu ao atentado, Alika faz um apelo ao tirano e pede uma última visita antes da viagem. Acompanhada por seguranças do rei, ela chega ao hospital de Biri-Biri e vê a mãe.

Após o reencontro, Jendal mantém os planos. Sem alternativa, a jovem é obrigada a acompanhar o homem responsável pela queda de sua família. Certo de que tem tudo sob controle, o rei inicia a viagem para o reino africano sem imaginar que Tonho (Ronald Sotto) e Omar (Rodrigo Simas) não desistirão de salvá-la.