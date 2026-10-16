Jottapê desistiu de ’A Fazenda 18’ - Reprodução

Jottapê desistiu de ’A Fazenda 18’Reprodução

Publicado 16/10/2026 09:56 | Atualizado 16/10/2026 10:52

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Fazendeiro da semana, Alfredo leu o aviso da produção que apareceu no telão da sala. "Atenção, peões! Jottapê desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte de 'A Fazenda 18'. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim".

Giovanna se revoltou com o anúncio e culpou Darlin pela saída do aliado. "Escrota! Baranga! Bagaceira! Alcoólatra! Você gritou 'Jotta, Jotta, o que aconteceu?'. Sua histérica, ruim, feia! Satânica! Satânica! Você é um demônio! Você tirou um anjo!", disparou.

Na reunião de grupo na casa da árvore, o cantor avisou os colegas sobre a decisão. "Eu vou falar uma coisa e vocês escutam com o coração de vocês. Não quero que nenhum de vocês se sintam traídos, como se eu quisesse fazer alguma manipulação. Eu fiz uma promessa, que nem minha esposa sabe, ninguém sabe. Eu fiz uma promessa com Deus. Antes de qualquer coisa, quer dizer que estou disposto a cumprir", disse.

Jottapê prometeu ajudar os aliados quando estivesse fora do programa. "Eu já imaginava que vocês não entenderiam, mas preciso fazer o que eu prometi... Já cumpri meu propósito aqui dentro. Joga com seu coração e faz seu bom combate. Ajuda teu grupo, seja leal e não muda seu jeito. Tô tão em paz de ir embora que você não faz ideia. Tô com a alegria de cumprir uma missão", acrescentou.

A equipe do ex-participante comentou a decisão nas redes sociais. "Foram semanas intensas, de desafios, aprendizados e emoções. Acreditamos que ele cumpriu seu propósito nessa jornada e confiamos que Deus sabe de todas as coisas. Que esse novo capítulo seja de paz, acolhimento e muito amor. Afinal, acima de qualquer jogo, está o ser humano, sua história e seu bem-estar".

Jottapê está fora do jogo! O ator desistiu de A Fazenda 18 na manhã desta sexta-feira (16), após ter ficado abalado com a eliminação de um dos seus aliados na última Roça. Saiba mais detalhes no programa de hoje, às 22h30, na tela da #RECORD. Acesse https://t.co/PbrtJACuBo para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos — A Fazenda (@afazendarecord) October 16, 2026

O desistente

Jottapê: O ator e cantor de 26 anos nasceu no bairro da Brasilândia, periferia da zona norte de São Paulo, onde morou até os 18 anos. Iniciou a carreira artística com 3 meses fazendo comerciais. Ele já trabalhou como repórter mirim do "CQC", da Band, além de integrar o elenco de "Avenida Brasil" e "Chiquititas". Em 2022, no auge da carreira no funk, largou tudo e pagou todas as multas contratuais para ser cantor gospel.