Maisa revela que só disse 'eu te amo' a um homem e surpreende Anitta - Reprodução / GNT

Maisa revela que só disse 'eu te amo' a um homem e surpreende AnittaReprodução / GNT

Publicado 16/10/2026 11:58



Maisa Silva, de 24 anos, surpreendeu Anitta e Angélica ao revelar que só disse "eu te amo" a um homem em toda a sua vida. Durante participação no programa "Angélica Ao Vivo", do GNT, na noite desta quinta-feira (15), a atriz contou que a declaração foi feita ao ex-namorado e explicou por que tem dificuldade para se entregar a um relacionamento

Apesar do fim do namoro, Maisa garantiu que ainda guarda sentimentos pelo ex, mas de uma forma diferente. "Agora é uma consideração. É um carinho lindo, uma torcida eterna. E as famílias se adoram. É uma coisa", afirmou.



A declaração surpreendeu Anitta, que sugeriu que o rapaz voltasse com a atriz. Maisa, no entanto, descartou a possibilidade de reconciliação. Diante da reação da jovem, Angélica não perdeu a oportunidade de brincar: "Que menina difícil essa Maisa, gente".



Durante a conversa, a artista também revelou que não acredita em alma gêmea e explicou que a confiança é essencial para desenvolver sentimentos por alguém. Segundo ela, poucas pessoas conseguiram conquistar seu coração. "Eu já me apaixonei algumas vezes, duas, eu acho, mas eu sou muito difícil de amar porque, para mim, amor vem muito de confiança e eu não confio fácil", confessou.



Maisa ainda destacou que, apesar de demonstrar amor com facilidade por amigos e familiares, costuma ser mais cautelosa quando o assunto é romance. "Então, assim, eu amo meus amigos, amo minha família, mas eu falar 'eu te amo' para um homem demora muito. Então, meu ex foi muito paciente de chegar nesse ponto, coitado. Mas aí, terminei e vou amar de novo. Quando eu amar de novo vai ser tudo, vai ser incrível", declarou.

O ex de Maisa

Nicholas Arashiro foi o único namorado que Maisa assumiu publicamente. Os dois ficaram juntos por cerca de quatro anos e anunciaram a separação em dezembro de 2021. Na época, a atriz explicou nas redes sociais que o término aconteceu de forma amigável, sem brigas ou ressentimentos.



"Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele. Vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade, mas decidimos há uns dias que o melhor seria cada um seguir o seu caminho", escreveu na ocasião.