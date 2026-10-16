Mãe de Lexa revela que entrou em A Fazenda 18 para pagar tratamento milionário da filha - Reprodução / Record / Instagram

Mãe de Lexa revela que entrou em A Fazenda 18 para pagar tratamento milionário da filhaReprodução / Record / Instagram

Publicado 16/10/2026 14:51 | Atualizado 16/10/2026 14:54





"Olha Mayk, eu vou te contar… São milhões", iniciou. Darlin afirmou que os custos podem ultrapassar R$ 3 milhões e que a família já dispõe de parte do valor. "A gente tem já alguns milhões pro tratamento… Mas tudo dá aproximadamente três e poucos [milhões]. A gente tem um pouco, mas eu queria poder fazer, eu queria compartilhar, por isso eu vim. Por isso eu tô aqui", explicou.



A mãe da artista também contou que decidiu manter o motivo em segredo, inclusive da própria filha. "Não contei isso pra ninguém", afirmou. Ela não deu detalhes sobre o tratamento ao qual se referiu.



Lexa perdeu a filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, em fevereiro de 2025. A menina nasceu no dia 2 e morreu três dias depois. Durante a gestação, a cantora enfrentou um quadro de pré-eclâmpsia precoce e síndrome de HELLP, complicações graves que marcaram o período.



A revelação de Darlin repercutiu nas redes sociais e provocou críticas. Parte dos internautas questionou a exposição do assunto no programa. "Eu ia ficar com muita raiva da minha mãe usar essa dor em prol de um programa", escreveu uma usuária. Outra questionou: "Nossa, a Lexa é uma cantora famosa e não ganha dinheiro?"



O assunto surgiu após outra situação delicada no reality. Antes de desistir da competição, o cantor Jottapê teria mencionado Sofia em uma conversa com Darlin, que chorou ao ouvir o nome da neta. Lexa se manifestou no X sobre o episódio e questionou a escolha daquele momento para falar da menina.



"Eu espero do fundo do coração que ele tenha sido sincero, porque na hora que ele tá saindo, abraçando todo mundo, fazendo a despedida, ele fala da Sofia com a minha mãe? Isso é um assunto tão sensível, ele teve tanto tempo pra falar… Sério, nem sei o que pensar exatamente sobre isso", desabafou. A empresária Darlin Ferrattry revelou, na madrugada desta sexta-feira (16), que decidiu participar de "A Fazenda 18", da Record, para ajudar a filha, Lexa, a custear um tratamento para tentar engravidar novamente. Caso vença o reality, ela pretende usar o prêmio para essa finalidade. A declaração ocorreu durante uma conversa com Mayk Leão, dentro da sede do programa."Olha Mayk, eu vou te contar… São milhões", iniciou. Darlin afirmou que os custos podem ultrapassar R$ 3 milhões e que a família já dispõe de parte do valor. "A gente tem já alguns milhões pro tratamento… Mas tudo dá aproximadamente três e poucos [milhões]. A gente tem um pouco, mas eu queria poder fazer, eu queria compartilhar, por isso eu vim. Por isso eu tô aqui", explicou.A mãe da artista também contou que decidiu manter o motivo em segredo, inclusive da própria filha. "Não contei isso pra ninguém", afirmou. Ela não deu detalhes sobre o tratamento ao qual se referiu.Lexa perdeu a filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, em fevereiro de 2025. A menina nasceu no dia 2 e morreu três dias depois. Durante a gestação, a cantora enfrentou um quadro de pré-eclâmpsia precoce e síndrome de HELLP, complicações graves que marcaram o período.A revelação de Darlin repercutiu nas redes sociais e provocou críticas. Parte dos internautas questionou a exposição do assunto no programa. "Eu ia ficar com muita raiva da minha mãe usar essa dor em prol de um programa", escreveu uma usuária. Outra questionou: "Nossa, a Lexa é uma cantora famosa e não ganha dinheiro?"O assunto surgiu após outra situação delicada no reality. Antes de desistir da competição, o cantor Jottapê teria mencionado Sofia em uma conversa com Darlin, que chorou ao ouvir o nome da neta. Lexa se manifestou no X sobre o episódio e questionou a escolha daquele momento para falar da menina."Eu espero do fundo do coração que ele tenha sido sincero, porque na hora que ele tá saindo, abraçando todo mundo, fazendo a despedida, ele fala da Sofia com a minha mãe? Isso é um assunto tão sensível, ele teve tanto tempo pra falar… Sério, nem sei o que pensar exatamente sobre isso", desabafou.