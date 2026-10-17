Mel Maia e Cauã Reymond aparecem em registro de gravação de 'Avenida Brasil 2' - Reprodução / Instagram

Mel Maia e Cauã Reymond aparecem em registro de gravação de 'Avenida Brasil 2'Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2026 11:40



Cauã Reymond e Mel Maia já começaram a gravar "Avenida Brasil 2", continuação da novela de sucesso exibida em 2012. Os atores apareceram juntos em um registro inédito dos bastidores, divulgado nesta sexta-feira (16). Na nova trama, que estreia em janeiro de 2027, os dois viverão um romance.

Na quinta-feira (15), Cauã também compartilhou vídeos do primeiro dia de trabalho e mostrou o retorno ao papel de Jorginho, 14 anos após o fim da história original. O ator resgatou detalhes marcantes do visual do personagem, como o colar de prata, o brinco na orelha e a tatuagem. "Primeiro dia. Vamos nessa, muita axé, muita luz. Amém", comemorou o artista, que demonstrou entusiasmo com a nova fase da produção.



Apesar da empolgação, Cauã evitou revelar detalhes da história. "Não posso falar nada, eu não posso entregar nenhum segredo", afirmou. O ator, porém, contou que enfrentou baixas temperaturas durante as cenas e mencionou o processo de retirada da tatuagem utilizada pelo personagem.



"Só posso dizer que a gente passou muito frio", disse. Antes de encerrar o vídeo, brincou: "Bora para casa, descansar, tomar uma vitamina C e um própolis. Bora."



Mel Maia também publicou uma foto com os cabelos molhados após as gravações. Aos 22 anos, a atriz retorna ao universo de "Avenida Brasil", mas desta vez em um papel diferente daquele que a tornou conhecida nacionalmente.



Na primeira versão, Mel interpretou Rita, a protagonista na infância, que mais tarde adotou o nome Nina, vivida por Débora Falabella. Agora, ela dará vida a uma jovem que terá um envolvimento amoroso com Jorginho. A nova produção também marca o retorno de Mel às novelas da Globo após três anos. Seu último trabalho em um folhetim da emissora foi "Vai na Fé", exibida em 2023.



Escrita por João Emanuel Carneiro, "Avenida Brasil 2" também contará com Adriana Esteves, Débora Falabella e Murilo Benício, que retomam os papéis de Carminha, Nina e Tufão, respectivamente. A estreia está prevista para janeiro de 2027, na faixa das 21h, após o término de "Quem Ama Cuida".