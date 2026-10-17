Mel Maia e Cauã Reymond aparecem em registro de gravação de 'Avenida Brasil 2'Reprodução / Instagram
Cauã Reymond e Mel Maia surgem juntos no set de 'Avenida Brasil 2'
Dupla aparece em registro inédito das primeiras gravações da continuação, que tem estreia prevista para janeiro de 2027
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