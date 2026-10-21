Day Camargo, Lara Menezes, Lara Prado, Karine Carrijo, Cati Reis e Margareth Serrão integram o ’Poderosas do Serrado’ - Divulgação

Day Camargo, Lara Menezes, Lara Prado, Karine Carrijo, Cati Reis e Margareth Serrão integram o ’Poderosas do Serrado’Divulgação

Publicado 21/10/2026 05:00 | Atualizado 21/10/2026 06:35

A segunda temporada do doc-reality " Poderosas do Cerrado " estreia nesta quarta-feira (21) no Globoplay e na quinta (22) no GNT, às 23h45. O projeto amplia o olhar sobre o estilo de vida, a carreira e os desafios de mulheres com trajetórias de protagonismo no Centro-Oeste do Brasil, especificamente em Goiás. Nesta nova fase, o público acompanha a rotina das cantoras Day Camargo e Lara Menezes (da dupla Day & Lara), da joalheira Lara Prado, da empresária Karine Carrijo, da agropecuarista Cati Reis e da influenciadora digital Margareth Serrão.

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As "poderosas" compartilham os bastidores do trabalho, lazer e família em uma narrativa que reúne drama, humor, glamour e histórias de superação. O primeiro episódio traz a simbólica 'passada de chapéu' das veteranas da temporada inicial - Andréa Mota, Cristal Lobo, Layla Monteiro, Roseli Tavares, Tana Lobo e Thaily Semensato - para as novas protagonistas.

Day celebra a oportunidade de poder compartilhar mais detalhes do seu estado natal. "A gente fica honrada de poder mostrar a potência que é o Goiás. A gente costuma dizer que, às vezes, quem está no litoral está de frente para o mar e de costas para o Brasil esquece da potência que tem no interior. Então, a gente está falando particularmente da capital sertaneja. [...] A gente quis mostrar e permitiu mostrar esse lado potente do Goiás, da música, dos negócios relacionados à música", comenta a cantora.

Lara Menezes também comemora a oportunidade de revelar outra faceta da dupla sertaneja. "O mais legal foi isso, porque as câmeras entraram em lugares que, geralmente, a gente nunca mostrou. A gente pôde trazer essa nossa vertente, esse nosso lado de artistas e empresárias. Esses bastidores mostrando a gente administrando a nossa própria carreira, a gente liderando a equipe, tomando decisões o tempo todo e essas nossas diferenças também que somam muito. A gente não fala que a gente se completa, a gente se complementa, porque a gente tem a opção, [mas] nos escolhemos todos os dias", afirma a dupla de Day.



"Ficamos muito felizes de poder trazer isso em pauta, porque pouco se mostra sobre esses bastidores. Sempre é o encantamento, sempre é o artista ali não mostrando as suas fragilidades, as suas emoções, seus problemas, que às vezes quer desistir, o artista que chora", complementa.

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth está acostumada com a exposição nas redes sociais. A influenciadora, no entanto, pretende mostrar uma versão que não é tão conhecida pelo público com o objetivo de incentivar mulheres da sua idade a aproveitar a vida. Ela ressalta que a virada de chave ocorreu com a morte do marido, Mário Serrão, em 2021.

"Vou mostrar a Margareth como pessoa, não só como mãe, como avó. Eu transformei totalmente a minha vida depois que eu fiquei viúva, então hoje eu sou uma mulher que me cuido e tento mostrar isso para as mulheres da minha idade. [Quero mostrar] que ela pode cuidar do corpo, pode cuidar da beleza [e que] ela tem que viver. Eu acho que o que eu vou mostrar mesmo é isso aí. Uma mulher de 60 anos não tem que ficar presa nessa idade. Ela pode amar de novo, pode se tornar aquela mulher que ela sempre sonhou e talvez no passado não pôde ser, mas agora pode."

Cati se surpreendeu com a conexão que teve com as colegas apesar das diferenças de personalidade. "Eu acho que essa conexão é uma surpresa para mim também. Óbvio que tivemos nossos impasses. Mas, assim, [sentimos] um amor e um carinho uma pela outra... eu fiquei surpresa, de coração. Foi uma escola esse reality... conviver com mulheres tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão conectadas", conta a empresária.



Para a joalheira, a parte mais desafiadora da atração foi se posicionar em determinadas ocasiões. "Na minha vida pessoal eu sempre fujo muito de problema. Então, a dinâmica do reality, ela traz umas situações que você precisa se posicionar. [...] Você precisa, às vezes, ouvir coisas que você não quer. Então, isso para mim foi o maior desafio, com certeza. Na vida pessoal, você consegue só fazer de sonsa e nesse programa isso é impossível", revela Lara Prado.

Exibição

Com direção-artística de Rico Perez e direção de Fabio Ock, a atração terá exibições semanais no GNT às quintas-feiras e segundas-feiras, às 23h45. Já no Globoplay, para assinantes do plano Premium, os episódios entram por etapas: três episódios no dia 21 de outubro, quatro no dia 28 de outubro e os três finais no dia 4 de novembro. O primeiro episódio estará aberto para não assinantes.