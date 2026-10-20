'A Fazenda 18': confusão entre peoas exige intervenção de segurançasReprodução / Record
A atitude de Ana Bruna foi uma reação a uma provocação anterior, atribuída a Catherine Boscoy. Segundo o relato da participante, Catherine teria jogado fezes em sua cama na baia. Decidida a revidar, a modelo afirmou: "Só vou fazer jus ao que fizeram na cama".
BARRACO! Ana Bruna tenta jogar água na cama de Cath e a Mônica IMPEDE ela de se movimentar! Ana jogou na cabeça da Mônica! #AFazenda https://t.co/7Q51JqZlTr— Central Reality (@centralreality) October 20, 2026
Mônica ficou na entrada do dormitório e tentou impedir a passagem da colega. Em meio ao confronto, Ana Bruna acusou a rival de contato físico. "Não pega na minha mão. Cê tá louca? Não vai encostar em mim!", reclamou.
Franciele Almeida também participou da discussão e contestou a atitude da modelo. "Você não vai jogar água nas nossas coisas. A gente não tem nada a ver com isso", disse. Ana Bruna, por sua vez, insistiu que seu alvo era apenas a cama de Catherine.
Diante do impasse, seguranças conhecidos como "ninjas" entraram na sede e ficaram próximos à porta do quarto. Ana Bruna cobrou uma resposta da produção. "Eu quero entrar no quarto. Ela jogou na minha cama, e eu quero jogar na cama dela. É meu direito de ir e vir!", afirmou.
Ariela Carasso apoiou Ana Bruna e pediu que a equipe do programa analisasse o episódio. "Prenderam minha mão na porta, e eu quero que olhem agora!", declarou, ao criticar a atitude de Mônica.
A tensão não acabou com a presença dos seguranças. Ana Bruna voltou a acusar Mônica de segurá-la pelo braço. Já Mônica pediu outra intervenção e afirmou que se sentia ameaçada pelo objeto que a rival carregava. "Ninja, se puder entrar novamente, eu tô me sentindo ameaçada aqui, porque ela tá com um copo", disse.
Ana e Ariela revoltadas com o fato da Mônica estar barrando a entrada delas no quarto. #AFazenda https://t.co/WLOBckNJlj— Dantas (@Dantinhas) October 20, 2026
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