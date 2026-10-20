Thiago Hypolito interpreta Poke em Verônika com K - Cesar Diógenes / Divulgação

Thiago Hypolito interpreta Poke em Verônika com KCesar Diógenes / Divulgação

Publicado 20/10/2026 05:00

Com disputas de poder, intrigas jurídicas e conflitos familiares, "Verônika com K" estreia nesta quinta-feira (22), no Globoplay, com oito episódios ao todo. Na série , Thiago Hypolito interpreta o ambicioso Poke, que na ausência de Rod (Dhério Chagas), assume o comando do tráfico no Morro de São Jerônimo. O criminoso, frio e calculista, não poupa esforços para garantir o poder e articula manipulações dentro da comunidade.

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O personagem já era conhecido pelo público por suas ações na quarta temporada de "Arcanjo Renegado". Entretanto, mais informações sobre o passado do vilão, desde o início da trajetória de ascensão, sua fé extremista e as disputas pelo comando que moldaram sua personalidade, serão reveladas na nova produção da plataforma de streaming.

Intérprete do personagem complexo, Thiago conta que buscou compreender as vivências, as motivações e o que passa na cabeça do criminoso sem julgá-lo. "O Poke é o vilão da história, um cara ambicioso, de muita fé, mas que usa essa fé de forma distorcida. O grande desafio foi entender como ele usa o nome de Deus para as atrocidades que comete sem julgá-lo, trazendo veracidade para o público", afirma o artista.

Idealizada e escrita por José Junior, com direção-geral de Silvio Guindane, a obra é protagonizada por Roberta Rodrigues. Ela interpreta Verônika, uma advogada criminalista que, na juventude, deixou o Morro de São Jerônimo ao lado da mãe, Glória (Maria Ceiça), após uma tragédia familiar, e cria a filha Kenya (Emmy Neves) com muita garra. A vida da protagonista ganha novos desdobramentos quando ela aceita a missão de defender Rod, o chefe do tráfico de sua antiga comunidade.

Thiago celebra o trabalho na mesma série que Roberta e destaca a história da produção. "Acima de tudo, a série fala de relações e sobre moradores que saíram da favela e continuam tentando transformar esse lugar. É uma honra fazer meu primeiro grande trabalho no audiovisual ao lado de uma referência como a Roberta Rodrigues", vibra.

Conflito entre a polícia e a favela

Silvio Guindane dá mais detalhes sobre a série, que terá o primeiro episódio disponível para não assinantes, e destaca o diferencial da obra. "A história passa pelo conflito que existe entre a polícia e a favela, pois Verônika é uma advogada nascida na comunidade que vê sua vida se cruzar com o passado. Busquei construir uma atmosfera cênica capaz de comunicar o drama das relações humanas junto ao gênero de tribunal, sem perder a identidade de ação característica do AfroReggae. O público vai ver uma mulher preta bem-sucedida, com seus dramas e conflitos, em uma entrega brilhante da Roberta Rodrigues", conta o diretor-geral.

Para o autor José Junior, colocar o universo jurídico no centro da narrativa preenche uma lacuna na franquia de sucesso do AfroReggae. "Faltava a figura do advogado com esse destaque em um universo que já explora a polícia, o tráfico, a política e a religião. A Verônika traz verdades de várias advogadas do mundo real com quem convivi. Além do ritmo dos tribunais, a série transmite uma mensagem muito forte sobre o poder de três gerações de mulheres negras e empoderadas, que não dependem de homens e que mostram força e inspiração em todas as esferas."

Além de Thiago e Roberta, Marcelo Serrado, André Luiz Miranda, Dhério Chagas, Maria Ceiça, Ana Carolina Dias, Emmy Neves, Marcelo Torreão, Leticia Spiller, Mariana Ximenes, Marcello Melo Jr, entre outros atores, integram o elenco de "Verônika com K".