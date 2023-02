Sabrina Sato em desfile da Vila Isabel - Foto: Maltoni

Sabrina Sato em desfile da Vila IsabelFoto: Maltoni

Publicado 24/02/2023 08:25

Sabrina Sato n Baile do Copa Foto Reprodução internet

Desfilando primeiro em São Paulo, na manhã do dia 18/2, Sabrina ainda curtiu o Camarote Brahma antes de arrasar na passarela e realizar os últimos ajustes nos adereços que ela levaria para a Avenida. O quinto e penúltimo episódio do "Carnaval da Sabrina", programa exibido no GNT, disponível no Globoplay e nas redes sociais da apresentadora, mostrou os preparativos da rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel para os desfiles de Rio de Janeiro e São Paulo, além de do Baile da Copa.Desfilando primeiro em São Paulo, na manhã do dia 18/2, Sabrina ainda curtiu o Camarote Brahma antes de arrasar na passarela e realizar os últimos ajustes nos adereços que ela levaria para a Avenida.

Em São Paulo, Sabrina usou uma fantasia de dragão, já que os componentes da bateria usavam adereços de guerreiros de São Jorge e mensageiros de Ogum. No Rio, ela veio com um maiô cavado com detalhes em tule e flores tapando os seios.

Sabrina Sato no baile do Copa Foto reprodução Intenet Antes de pisar na Sapucaí, Sabrina curtiu o tradicional Baile do Copa, realizado no hotel Copacabana Palace. A apresentadora causou com a releitura de Marilyn Monroe e Barbie com um vestido cor-de-rosa, da grife Valentino. Sato revelou que o vestido pesava 45 Kg e os brincos 22 kg. Ela ainda furou a orelha nos preparativos para o baile.