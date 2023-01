Teaser de ’Daisy Jones and the Six’ foi divulgado nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 25/01/2023 13:55 | Atualizado 25/01/2023 13:58

Rio - Os fãs de Taylor Jenkins Reid já podem comemorar: o teaser da adaptação do livro "Daisy Jones and the Six" foi divulgado pelo Prime Video nesta quarta-feira. A série homônima, que tem estreia global prevista para o dia 3 de março, detalha a ascensão e queda vertiginosa de uma renomada banda de rock.

Em 1977, o grupo Daisy Jones & The Six estava no topo das paradas mundiais. Liderada por dois vocalistas carismáticos - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - a banda passou da obscuridade para a fama. E então, depois de um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles desistiram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordaram em revelar a verdade. Esta é a história de como uma banda icônica implodiu no auge de sua existência.



Além de Riley Keough e Sam Claflin no papel de Daisy e Billy, respectivamente, o elenco também conta com Camila Morrone como Camila Dunne, Will Harrison como Graham Dunne, Suki Waterhouse como Karen Sirko, Josh Whitehouse como Eddie Roundtree, Sebastian Chacon como Warren Rhodes, Nabiyah Be como Simone Jackson e Tom Wright como Teddy Price, com uma participação especial de Timothy Olyphant como Rod Reyes.