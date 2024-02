A editora-executiva Rafaella Machado promove reestruturação no selo Verus, do Grupo Editorial Record - Carolina Fernandes

A editora-executiva Rafaella Machado promove reestruturação no selo Verus, do Grupo Editorial Record
Carolina Fernandes

Publicado 17/02/2024 09:56

Rio - O selo Verus, do Grupo Editorial Record, passa por uma reestruturação em 2024 e promete ter uma identidade mais sólida, com calendário de lançamentos 100% focado no romance e no prazer feminino. "Toda maneira de amor vale a pena" é o novo lema do selo, que vai apostar na representatividade, apostando em orientações sexuais diversas, na questão racial, além de tramas românticas protagonizadas por pessoas PCD, plus size e cristãs.

Para comandar a mudança na estratégia editorial da Verus, o Grupo Editorial Record convidou a editora-executiva Rafaella Machado, que assume a nova casa dos romances depois de um trabalho bem-sucedido na Galera Record, o selo jovem do grupo, que aumentou em sete vezes seu faturamento.



"Queremos que a Verus seja a casa do romance. Não importa quem você é, quem você ama, a gente tem um romance para você na Verus, cheio de representatividade, cheio de histórias de amor. Olha, o ministério do namoro eu não sei, mas o ministério do crush literário está em pleno vapor em 2024”, empolga-se Rafaella Machado.



Em 2024, um terço dos lançamentos do selo serão de autoras nacionais promissoras, entre elas Vanessa Reis, Vanessa Airallis e Gabriela Graciosa Guedes. Grandes nomes da literatura New Adult mundial também terão novos livros pela Verus neste ano, como Jodi Picoult e Emily Henry.



“Será um enorme desafio cuidar das duas editoras, mas tenho certeza que o trabalho à frente da Galera trouxe muitos ensinamentos que serão aplicados no novo trabalho. Vejo a Verus como uma irmã mais velha e romântica da Galera”, explica Rafaella Machado.