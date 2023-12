Carol Borba - Divulgação

Carol BorbaDivulgação

Publicado 24/12/2023 06:00

Rio - O dilema de colocar ou não uvas-passas na comida é quase uma tradição natalina, já que elas são amadas por uns e odiada por outros. Para quem gosta da fruta roxinha, a boa notícia é que ela pode trazer vários benefícios nutricionais a saúde, já que são ricas em fibras, vitaminas e minerais.

fotogaleria

"As uvas-passas podem ser consideradas uma adição nutritiva ao cardápio de Natal, pois são ricas em fibras, vitaminas e minerais. No entanto, elas também são concentradas em açúcares naturais. Se consumidas com moderação, podem ser uma escolha saudável. Lembre-se de que o equilíbrio é fundamental, e é sempre bom considerar o valor nutricional geral da refeição", alerta nutricionista Renata Branco.

A profissional ainda enumera os benefícios da fruta. "São ricas em fibras, contribuem para a saúde digestiva e ajudam a manter a saciedade, são fonte de vitaminas e minerais pois contêm vitaminas do complexo B, ferro, potássio e antioxidantes, essenciais para diversas funções corporais, fonte de energia rápida, devido ao seu teor de açúcares naturais, alguns estudos sugerem que os antioxidantes presentes nas uvas passas podem ter benefícios para a saúde do coração e melhoram a saúde óssea".

Questionada sobre a quantidade ideal do alimento, Renata explica: "Pode variar de acordo com as necessidades individuais, estilo de vida e saúde geral. No entanto, algumas diretrizes gerais sugerem que uma porção moderada seria em torno de 1 a 2 colheres de sopa por dia. É importante considerar o contexto geral da sua dieta e ajustar a quantidade com base nas suas necessidades calóricas, níveis de atividade física e eventuais restrições alimentares. Além disso, se você tem alguma condição de saúde específica, é aconselhável consultar um profissional de saúde ou nutricionista para obter orientações personalizadas".

A influenciadora digital Carol Borba diz que ama uvas-passas e inclui a delícia nas receitas da ceia. "Amo uvas-passas e acredito as redes sociais tenham contribuído pra esse preconceito que as pessoas tem, principalmente, de colocá-las nas receitas de natal. Acabam tiram bastante sarro e muita gente acaba nem tendo vontade de experimentar. Uma ideia legal para a ceia e que eu gosto de incluir é nas saladas, principalmente nas que têm folhas um pouco mais amargas, por exemplo, a rúcula ou agrião. Coloco a uva passa ali pra dar um pouquinho de doçura e quebrar o amargo dessas folhas. Outro ideia mais sutil é incluir as uvas-passas nos bolos, até aqueles mais saudáveis feitos com banana".

Veja alguns pratos natalinos que as uvas-passas podem ser adicionadas

- Saladas: Adicione uvas passas para dar um toque doce às saladas verdes ou de frutas.

- Arroz: Misture uvas passas com arroz para um sabor adocicado e uma textura diferente.

- Carnes assadas: Incorporar uvas passas em pratos de carne assada, como cordeiro ou frango, pode proporcionar uma combinação deliciosa de sabores.

- Cuscuz: Uvas passas são frequentemente usadas em receitas de cuscuz, proporcionando um contraste interessante.

- Bolos e biscoitos: Adicione uvas passas à massa de bolos, biscoitos ou muffins para um toque de doçura.