Gkay está com os fios na tonalidade ’ruivo morango’ - Reprodução do Instagram

Gkay está com os fios na tonalidade ’ruivo morango’Reprodução do Instagram

Publicado 24/03/2024 06:00

Rio - A chegada do outono pode ser um incentivo para dar aquela repaginada no visual, já há tendências de tons de cabelo para esta estação do ano, como o "ruivo morango", "cowgirl copper", "chocolate mocha", "loiro da barbie" e o "cowgirl power". Antenadas, várias famosas já apostaram nas cores que estão em alta, como Anitta, Gkay, Mari Gonzalez, Giullia Buscacio, Rafa Kalimann e Yasmin Brunet.

fotogaleria

"O ruivo é um dos grandes destaques desta estação, e é uma boa pedida para quem deseja uma grande transformação. O loiro amanteigado e o marrom (chocolate) também se mantêm em destaque neste outono. As pessoas podem eleger as tonalidades que mais combinam com sua personalidade, tom de pele...", afirma Daiane Ouverney, especialista em coloração.

A profissional ainda ressalta que, após a mudança no visual, é importante cuidar da saúde dos fios. "A pessoa deve usar shampoo e condicionador específicos para cabelos coloridos, reduzir o uso de ferramentas de calor, como o secador, e hidratar o cabelo regularmente", ensina Daiane.

Saiba mais sobre as tonalidades:

'Cowgirl Copper': "Influenciado pelo TikTok, o ruivo acobreado foi eleito a cor de cabelo do outono /inverno! A cor é uma tonalidade de cobre vibrante e quente, frequentemente associada a um visual ousado e cheio de personalidade. Geralmente apresenta tons de laranja e vermelho intensos, proporcionando um visual chamativo e marcante. Essa cor pode variar dependendo da marca ou do profissional que a cria, mas, em sua maioria, é inspirada nos tons de cabelo naturalmente avermelhados ou acobreados encontrados em algumas pessoas. Celebridades como Anitta e Emily Ratajkowski já adoraram a tonalidade", diz Daiane Ouverney.

Ruivo morango: "Esse ano promete ser o ano dos ruivos. Após a onda do 'strawberry blonde', um loiro com mechas avermelhadas, é a hora de exaltarmos os cabelos escuros avermelhados. Essa versão mais vibrante trás o calor do verão para os cabelos, e é a aposta ideal para quem quer ousar. A cor 'ruivo morango' é uma tonalidade de ruivo que apresenta nuances de vermelho e dourado, semelhante à cor de morangos maduros. Geralmente, é uma cor vibrante e quente que pode variar de tons mais claros e sutis a tons mais intensos e chamativos, dependendo da preferência pessoal e da técnica de coloração utilizada. Dua Lipa e Gkay exibem fios nessas cores", afirma a especialista.

Chocolate mocha: "Não podemos esquecer da cor de cabelo favorita de Kate Middleton: chocolate mocha! Famosas como Rafa Kalimann e Raysa Bratilliele também apostam nessa tonalidade. Nesta versão, é utilizada uma tonalidade mais escura, fria e achocolatada. Ademais, essa cor é considerada um tom universal. A cor é uma tonalidade de marrom escuro com reflexos de chocolate e nuances de caramelo. Na maioria das vezes, cria uma aparência rica e sofisticada, com tons quentes e profundos que lembram a cor do chocolate misturado com café mocha", explica Daiane.



Loiro Barbie: "O loiro inspirado na 'Barbie' foi tendência no verão e continua em alta no outono/inverno. Também conhecido como loiro amanteigado, tem como característica ser mais natural, acompanhado por mechas que criam nuances e dão profundidade aos fios. Margot Robbie, intérprete da boneca nos cinemas, e Yasmin Brunet são algumas das artistas que usam a tonalidade", declara a profissional.