Ligia Pessotto gosta de comer pipoca na hora do lancheDivulgação

Publicado 30/06/2024 06:00

Rio - Sucesso nos cinemas e nas festas juninas, a pipoca traz vários benefícios para saúde, como redução do risco de doenças cardíacas e até combate ao envelhecimento. Rica em fibras e com baixa caloria, a delícia, além de proporcionar uma sensação de prazer, ainda pode ser uma grande aliada quando o assunto é emagrecimento. O aperitivo pode ser uma ótima opção de lanchinho na dieta.

"A pipoca é rica em fibras e substâncias com efeitos antioxidantes. Além de ser um alimento associado a momentos de diversão e prazer, pode desempenhar um papel importante no funcionamento do organismo.

Seu baixo teor calórico a coloca na lista dos snacks preferidos de quem faz dieta. Isso porque a grande quantidade de fibras promove saciedade, o que ajuda a controlar o apetite e a manter esta sensação por mais tempo, o que evita aquele impulso de beliscar alimentos mais calóricos, como batatas fritas ou salgadinhos industrializados. Além disso, possui um teor baixo em gorduras saturadas e seus óleos naturais são saudáveis e essenciais ao organismo", afirma o nutrólogo Dr. Durval Ribas Filho.

O médico, no entanto, alerta que a maneira como a pipoca é preparada e quantidade consumida faz diferença. "A recomendação é de 20g (ou uma xícara e meia) por dia. Mas é essencial observar a maneira de preparar a pipoca. Pois quanto mais óleo ou manteiga, maior a quantidade das calorias que se agregará à pipoca. A regra é: quanto menos gordura melhor", recomenda, alertando para a excesso de sal.

"Se quiser dar um sabor especial a dica é usar temperos naturais como páprica, orégano, salsinha e açafrão. Uma xícara de pipoca simples, sem manteiga ou açúcar adicionado, tem cerca de 30 calorias. Com óleo (40 calorias); no micro-ondas (44 calorias) e com açúcar (47 calorias)", explica o profissional.

"Outra dica é não 'devorar' sozinho aquele famoso 'balde' de pipoca. Tente compartilhar com que estiver por perto: um amigo, família, namorado. Assim se consumirá uma porção menor e, consequentemente, com menos calorias", destaca dr. Durval.

A apresentadora e atriz Ligia Pessotto consome a pipoca no lanchinho. "É uma ótima opção para o lanche da tarde, porque traz uma sensação de saciedade. E nem parece que estamos fazendo dieta de tão gostosa. Eu costumo fazer pipoca na panela sem nenhum tipo de óleo mesmo. E depois de pronta, coloco temperinhos para dar um gosto ainda melhor", declara.

Mais benefícios

Além de ser boa para o emagrecimento, a pipoca tem outros benefícios. "O grão do milho é uma ótima fonte de fibras, que auxilia na saúde digestiva e no bom funcionamento do intestino. Com a liberação de sucos gástricos no estômago há um estímulo para os movimentos intestinais, o que contribui no processo digestivo e evita a prisão de ventre. Mas é preciso beber líquidos, quando se consome pipoca, para ajudar num trânsito intestinal adequado", diz o profissional.

"As fibras também são benéficas no controle do açúcar no sangue; na redução do risco de doenças cardíacas e no equilíbrio nas taxas do colesterol, o LDL (colesterol ruim) e do HDL (bom). A casca do milho é rica em polifenóis, que podem agir como antioxidantes responsáveis pelo combate dos radicais livres no corpo, reduzindo o estresse oxidativo e auxiliando para retardar o envelhecimento precoce. Também protegem as células e reduzem o risco de problemas característicos do envelhecimento, como doenças crônicas. Também interferem no colágeno e na proteção do tecido cutâneo para que não haja perda na sustentação e sim melhore a integridade da pele", continua.



"As vitaminas do complexo B, presente nos grãos, formam um grupo de micronutrientes que participa de diversas funções no organismo, inclusive do bom funcionamento do sistema nervoso, além reforçar o sistema imunológico e o digestivo e manter a pele, as unhas e os cabelos saudáveis. A tiamina (B1) e niacina (B3) são essenciais para a conversão dos alimentos em energia. A B6 é fonte de serotonina, substância que ajuda na sensação de bem-estar e relaxamento e a melhor nosso humor, pois age diretamente no cérebro. O manganês faz bem ao cérebro e o magnésio à regularidade dos batimentos cardíacos e fortalecimento dos ossos", completa.



Contraindicação

O consumo de pipoca é contraindicado para algumas pessoas, de acordo com dr. Durval Ribas Filho. "Para certas pessoas a pipoca pode causar algum desconforto como os portadores de distúrbios no processo digestivo, como a Síndrome do Intestino Irritável (SII) ou Diverticulite. Para elas, o alto teor de fibras ou mesmo as partes mais duras do grão, podem ser mais difíceis de digerir. Há restrição para casos raros de alergia ao milho. Mas a pipoca pode ser consumida, inclusive, por intolerantes ao glúten e lactose", finaliza.