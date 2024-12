Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Rio - Para eliminar os quilinhos a mais da terceira gestação, Virginia Fonseca incluiu um alimento nutritivo e acessível no cardápio: o ovo. Em publicações feitas no Instagram Stories, a apresentadora do "Sabadou", do SBT, mostra que ingere uma grande quantidade da delícia por dia em suas refeições. A nutróloga Dra. Cibele Spinelli analisa os hábitos alimentares da influenciadora e também alerta sobre os risos da 'dieta do ovo'.

"Ela seguiu um plano bem estruturado. Para atingir seus objetivos, ela eliminou doces da rotina, optando por uma dieta hipocalórica, ou seja, com ingestão calórica reduzida. No entanto, ela não negligenciou a importância da distribuição de macronutrientes, fundamental para que seu corpo recebesse a energia necessária de forma equilibrada", explica a profissional.

A especialista também comenta outra estratégia adotada por Virginia, que já perdeu 20 kg, desde o nascimento de José Leonardo, em setembro. "Incluir alimentos que promovem saciedade, como a banana e o whey protein, que substituíram o doce e satisfazem a vontade por algo doce sem comprometer a dieta", observa. "A banana, por exemplo, é uma excelente fonte de fibras, enquanto o whey fornece proteínas de alta qualidade, que auxiliam na saciedade e na manutenção da massa magra", completa.

Apesar dos efeitos positivos, a dieta queridinha da influenciadora pode apresentar riscos. "Exageros como consumir dezenas de ovos ao dia podem ser prejudiciais. Embora o colesterol presente no ovo tenha sido reavaliado e estudos mostrem que ele não está diretamente relacionado a doenças cardiovasculares na maioria das pessoas, o consumo excessivo pode desequilibrar a dieta, levando à falta de outros nutrientes essenciais e, em alguns casos, ao desconforto digestivo", aponta.

Dra. Cibele esclarece que é necessário considerar as necessidades específicas de cada pessoa antes de apostar neste método de emagrecimento. "Embora o ovo seja um alimento versátil e nutritivo, a chamada 'dieta do ovo' pode não ser indicada para todos. Pessoas com condições como diabetes tipo 2 ou alergia ao ovo devem ter cuidado e buscar orientação médica antes de adotar uma dieta baseada exclusivamente neste alimento. Dietas restritivas também podem ser desbalanceadas, prejudicando a ingestão de vitaminas e minerais importantes", afirma.

Além disso, dietas restritivas como a do ovo podem causar o temido efeito sanfona. "Isso ocorre porque essas dietas são difíceis de sustentar a longo prazo. Após a interrupção da dieta, muitas pessoas voltam a seus antigos hábitos alimentares, recuperando rapidamente o peso perdido. Para evitar esse ciclo, o ideal é adotar uma dieta equilibrada, com todos os grupos alimentares, e focar em mudanças de hábitos alimentares duradouras", ensina a especialista.

O equilíbrio entre restrição calórica e distribuição adequada de nutrientes é um ponto chave para qualquer processo de emagrecimento saudável. "Com escolhas inteligentes e alimentos que promovem saciedade, Virginia mostrou que é possível perder peso de forma consistente e saudável, sem abrir mão de uma alimentação prazerosa e equilibrada."