Caren Bernardes relata cuidados com a saúde e beleza no verãoReprodução do Instagram

Publicado 15/12/2024 05:00 | Atualizado 15/12/2024 08:17

Rio - A chegada do verão, no dia 21 de dezembro, e a proximidade das festas de fim de ano podem ser um desafio para quem deseja manter a saúde em dia, já que é comum meter o "pé na jaca" em relação à alimentação e ao consumo de álcool nessa época. Com isso, especialistas alertam para a importância do equilíbrio, sem abrir mão de momentos especiais e ainda cuidar do bem-estar.

"Muitas pessoas acreditam que precisam se privar completamente dos alimentos típicos das festas ou, por outro lado, acabam exagerando por acharem que é só uma vez no ano. O ideal é encontrar um meio-termo que permita curtir os momentos sem prejudicar a saúde", aconselha a nutróloga Camila Ciancio.

Outro ponto importante, segundo a profissional, é manter-se hidratado. "Com o calor do verão e o aumento no consumo de álcool, a hidratação é fundamental para evitar problemas como retenção de líquidos e ressacas. A recomendação é intercalar as bebidas alcoólicas com água ou sucos naturais".

Com o calor excessivo do verão, o consumo de bebidas alcoólicas e energéticos tende a aumentar, especialmente em comemorações e baladas. No entanto, a mistura dessas substâncias pode trazer riscos significativos à saúde, principalmente ao sistema cardiovascular. "O álcool tem um efeito depressor no sistema nervoso central, reduzindo a percepção de cansaço. Já os energéticos, por outro lado, estimulam o sistema nervoso e mascaram os sinais de embriaguez, o que pode levar ao consumo excessivo de álcool sem que a pessoa perceba os limites do próprio corpo", explica a cardiologista Fernanda Almeida Andrade.

Para aproveitar as festas de forma segura, a especialista recomenda moderação. "Se você não bebe, não inicie esse hábito. Não há dose segura de álcool. Se beber, opte por intercalar as bebidas alcoólicas com água ou sucos naturais. Se possível, evite o uso de energéticos, principalmente se você já tem histórico de problemas cardíacos", orienta.

A criadora de conteúdo digital Caren Bernardes comenta que fica mais atenta à saúde no verão. "Sempre tento manter uma alimentação leve e equilibrada para sentir meu corpo bem e com energia. Cuidados com a saúde no verão não são só sobre estética, mas também sobre bem-estar. É importante respeitar os limites do corpo", acredita.

Atenção com a pele

O protetor solar facial é um item indispensável no cuidado diário com a pele, mas a dúvida sobre qual tipo escolher – com ou sem cor – ainda é comum. No Dezembro Laranja, campanha que conscientiza sobre a prevenção ao câncer de pele, a médica especializada em dermatologia, dra. Marina Arantes explica como essa escolha pode impactar a saúde da pele e reforça a importância do uso regular.

"O protetor solar facial com cor é especialmente vantajoso para pessoas que desejam proteção contra a luz visível, que pode piorar manchas como melasma e hiperpigmentações. Já o protetor sem cor também é eficaz, desde que seja aplicado corretamente e tenha um FPS de pelo menos 30", detalha Marina.

Segundo a profissional, o câncer de pele é o mais comum no Brasil e afeta principalmente áreas mais expostas ao sol, como rosto, pescoço, orelhas e mãos. "A pele do rosto é uma das mais vulneráveis, devido à exposição constante aos raios ultravioleta. Por isso, investir no protetor facial é essencial, independentemente de ter cor ou não", ressalta.

Além disso, a especialista reforça que a reaplicação é fundamental: "Não basta aplicar o protetor pela manhã e esquecer. Para uma proteção eficaz, é necessário reaplicá-lo a cada duas horas ou após contato com a água ou suor. Ela também reforça a importância de usar produtos com proteção UV. "Cosméticos como bases, hidratantes e batons com FPS são um excelente complemento, mas não substituem o protetor solar tradicional. Eles ajudam a proteger áreas específicas, como lábios e pálpebras, mas a cobertura total só é garantida com o filtro solar convencional".

Caren diz que usa bastante filtro solar nesta época do ano. "É meu melhor amigo, eu não abro mão de aplicá-lo várias vezes ao dia, mesmo em momentos de sombra. Bebo muita água ao longo do dia e também uso hidratantes leves para manter minha pele saudável e radiante. Sempre procuro usar chapéus e óculos escuros para proteger meu rosto e olhos dos danos solares. Para o cabelo, adoto produtos com proteção UV e sempre opto por tratamentos hidratantes que ajudam a combater os danos causados pelo sol e pela água do mar", lista a influenciadora digital.