Nicole Bahls - Vinny Nunes/Divulgação

Nicole Bahls Vinny Nunes/Divulgação

Publicado 02/11/2025 06:00

Rio - De passos desengonçados a coreografias que arrancam aplausos, Nicole Bahls, 39 anos, é hoje um dos grandes destaques do “Dança dos Famosos”, quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo. A ex-panicat e influenciadora vem conquistando o público e os jurados com sua evolução visível semana após semana, além do carisma que sempre foi sua marca registrada.

fotogaleria

Quando estreou na competição, Nicole chamou a atenção pela sinceridade e pelo bom humor, mesmo diante das dificuldades. Hoje, é elogiada pela entrega e pela disciplina. “Meu maior desafio é memorizar as coreografias, é algo muito novo na minha vida. Nunca tive esse contato com a dança e também pude acreditar mais em mim”, contou. “Quando cheguei no ‘Dança’, muito mais que aprender a dançar, estou aprendendo que sou capaz de tudo. Só basta ter força de vontade.”



A experiência no palco, segundo ela, tem sido uma lição de autoconhecimento. “Tenho aprendido não só a dançar, mas a acreditar em mim, que sou capaz de evoluir, de superar. Aprendi a não ter medo de tentar nada. É um processo comigo mesma”, explicou.



O público também faz parte essencial dessa trajetória. Nas redes sociais, os fãs torcem, vibram e se emocionam com o desempenho da participante. “Sem o público não tem artista. Eles me dão mais vontade de continuar me esforçando, me empenhando, decorando tudo. Quando escuto a voz deles, é como se gritassem dentro do corpo, por eles e por mim. Eles acreditam em mim e eu também preciso acreditar", disse.



Além da evolução técnica, Nicole tem chamado atenção pelo jeito espontâneo e pela leveza com que encara os desafios — inclusive os tombos. “Nem tô ligando para os acidentes, quero só gravar a coreografia e evoluir”, brincou, após uma queda durante os ensaios.



Ela também se mostrou grata por cada nova chance no programa e torce para uma oportunidade na atração após o fim do quadro. “Se depender da minha vontade de continuar no ‘Domingão’, eu já estou lá. Se tiver alguma oportunidade, igual a Fepa (Fernanda Paes Leme), vou agarrar de todo coração. Estou muito feliz, me sinto muito bem”, afirmou.



Nos bastidores, Nicole reforça que mantém a humildade e o carinho com todos. “Trato todo mundo igual desde criança. A gente passa na vida de alguém para deixar algo especial. A Preta (Gil) é um grande exemplo. Não adianta ser diferente, é tão mais fácil ser igual para todo mundo”, refletiu.



Com humor, ela comenta os romances que aconteceram nos bastidores do quadro — que incluem beijos de Wanessa e Allan Souza Lima e também de Álvaro e Lucas Leto — e admite que ainda não teve um "crush" dentro da competição. “É uma família. Só eu que não arrumei romance ainda”, brinca, ela, que está solteira desde o início do ano, mas disposta a viver um novo relacionamento. “Acho que estou mais seletiva. Como está muito corrido, tem dança, tem trabalho, meus bichinhos... Ainda não consegui. Mas, se aparecer, estou aberta.”



Sem treta com Dona Déa

Durante o "Domingão" exibido no dia 19 de outubro, Nicole Bahls fez uma brincadeira sobre “estar saindo da roça” ao elogiar o elenco de convidados de "Três Graças", que marcou presença no programa.

"Ai, a Globo é outro nível, né? Olha os convidados, gente, que coisa chique! Saí lá da roça vendo Rômulo [Estrela], Murilo Benício, Sophie Charlotte, Dira [Paes]… O Marcos Palmeira, eu como o queijo do Marcos direto", disse ela, arrancando risadas de todos.

A influenciadora, que é dona de um sítio onde cria animais com nomes de famosos, ouviu um comentário de Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo: "A galinha tinha que ser ela. Qual o bicho que você representa na sua fazenda?", perguntou. Nicole respondeu: “Eu sou uma galinha também!” e Déa completou: “Ah, então tá tudo certo!”.

O diálogo, que parecia leve nos bastidores, acabou repercutindo nas redes sociais de modo negativo. Algumas pessoas interpretaram a fala de Déa como ofensiva ou de mau gosto. Nicole Bahls afirma que tudo não passou de uma piada interna entre as duas e não ficou ofendida. Ela destacou que mantém uma amizade de anos com Déa Lúcia, e que a brincadeira faz parte da intimidade.

"Ela tem esse lugar para brincar comigo. Nós somos amigas há alguns anos, trabalhei com o Majela, sempre tive muito contato com o Paulo Gustavo, com o Marquinhos, então ela tem esse espaço para brincar comigo. Eu dou esse espaço para as pessoas. Amo ver ela sorrir. Toda vez que faço a Dona Déa sorrir é uma forma de abraçar o Paulo Gustavo", explica.