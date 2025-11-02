Nicole Bahls Vinny Nunes/Divulgação
A experiência no palco, segundo ela, tem sido uma lição de autoconhecimento. “Tenho aprendido não só a dançar, mas a acreditar em mim, que sou capaz de evoluir, de superar. Aprendi a não ter medo de tentar nada. É um processo comigo mesma”, explicou.
O público também faz parte essencial dessa trajetória. Nas redes sociais, os fãs torcem, vibram e se emocionam com o desempenho da participante. “Sem o público não tem artista. Eles me dão mais vontade de continuar me esforçando, me empenhando, decorando tudo. Quando escuto a voz deles, é como se gritassem dentro do corpo, por eles e por mim. Eles acreditam em mim e eu também preciso acreditar", disse.
Além da evolução técnica, Nicole tem chamado atenção pelo jeito espontâneo e pela leveza com que encara os desafios — inclusive os tombos. “Nem tô ligando para os acidentes, quero só gravar a coreografia e evoluir”, brincou, após uma queda durante os ensaios.
Ela também se mostrou grata por cada nova chance no programa e torce para uma oportunidade na atração após o fim do quadro. “Se depender da minha vontade de continuar no ‘Domingão’, eu já estou lá. Se tiver alguma oportunidade, igual a Fepa (Fernanda Paes Leme), vou agarrar de todo coração. Estou muito feliz, me sinto muito bem”, afirmou.
Nos bastidores, Nicole reforça que mantém a humildade e o carinho com todos. “Trato todo mundo igual desde criança. A gente passa na vida de alguém para deixar algo especial. A Preta (Gil) é um grande exemplo. Não adianta ser diferente, é tão mais fácil ser igual para todo mundo”, refletiu.
Com humor, ela comenta os romances que aconteceram nos bastidores do quadro — que incluem beijos de Wanessa e Allan Souza Lima e também de Álvaro e Lucas Leto — e admite que ainda não teve um "crush" dentro da competição. “É uma família. Só eu que não arrumei romance ainda”, brinca, ela, que está solteira desde o início do ano, mas disposta a viver um novo relacionamento. “Acho que estou mais seletiva. Como está muito corrido, tem dança, tem trabalho, meus bichinhos... Ainda não consegui. Mas, se aparecer, estou aberta.”
Sem treta com Dona Déa
"Ai, a Globo é outro nível, né? Olha os convidados, gente, que coisa chique! Saí lá da roça vendo Rômulo [Estrela], Murilo Benício, Sophie Charlotte, Dira [Paes]… O Marcos Palmeira, eu como o queijo do Marcos direto", disse ela, arrancando risadas de todos.
