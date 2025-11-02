Eliana - Reprodução/Instagram

02/11/2025

Vamos bater um papo sobre beleza real, daquela que vai além de filtros e redes sociais? Estar de bem com o espelho hoje não é mais sobre esconder as marcas da vida, mas celebrar cada uma delas. A Eliana veio aí para nos lembrar disso — e eu quis refletir junto com vocês.

Ela, que vive sob os holofotes há décadas, contou recentemente que os fios brancos começaram a aparecer. E aí vem aquele dilema que toda mulher entende: “pintar ou disfarçar?”, “aceitar ou camuflar?”. O que ela revelou foi um truque simples para quando o branco aparece e a gente não tem tempo: um produtinho rápido, prático, que salva no espelho quando a raiz resolve dar “oi”.

Mas, mais do que isso, ela falou sobre cuidado. Da pele, dos cabelos, da rotina — e de como beleza não é só acertar no detalhe, mas cuidar com carinho, hidratar, nutrir e respeitar o que a gente tem. Quanto mais nos conhecemos, mais entendemos que aquele “glow” bonito vem de dentro — de estar em paz com quem somos e com a fase que estamos vivendo.

Quantas vezes você já pensou “quando tiver tempo…”, “quando emagrecer…”, “quando me sentir melhor…” para cuidar de si? Pois é. A Eliana lembrou o óbvio que a gente esquece: não espera, amiga. A hora é agora. Se amar e se cuidar faz parte do processo, não do resultado.

Cada fio branco conta uma história, cada marquinha tem uma lembrança — e é isso que faz a nossa beleza ser única. Se quiser dar um retoque, tudo bem! Mas o essencial é se sentir livre para brilhar no seu ritmo, do seu jeito.

Projeto Barriga Zero: três sucos para a sua dieta

Barriga zeroreprodução/internet

Quem nunca olhou no espelho e pensou “preciso dar um jeito nessa barriguinha” que atire o primeiro suco verde!

Mas calma — nada de dietas malucas, shakes mágicos ou sofrimento. O tal do projeto barriga zero é sobre leveza, autocuidado e escolhas inteligentes que fazem o corpo (e a mente!) funcionarem melhor.

Olha só três opções que funcionam:

Suco verde (couve, limão, gengibre e maçã): rico em fibras e antioxidantes, ajuda o fígado a eliminar toxinas e reduz a retenção de líquidos.

Suco de abacaxi com hortelã e gengibre: digestivo e anti-inflamatório, acelera o metabolismo e combate o inchaço.

Suco de melancia com limão e chia: super diurético e hidratante, controla a fome e ajuda o intestino a funcionar direitinho.

Barriga seca é resultado de hidratação, boa alimentação e esses suquinhos poderosos. Lembrando também que, para quem tem pressão alta, deve-se consultar o médico sobre a quantidade de ingestão do gengibre.

Beleza da alma

“Tempos difíceis não duram. Pessoas fortes duram.” - John Watson