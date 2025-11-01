O sapato que combina com tudo - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2025 09:34

Olá, meninas!

Se tem um sapato que promete dominar o verão de 2026, é o mocassim! Ele é aquele tipo de calçado que une tudo o que a gente ama: conforto, estilo e versatilidade. Sabe aquele dia em que você quer estar arrumada, mas sem abrir mão do bem-estar? Pois é, o mocassim chega exatamente pra isso.



Apesar de ter essa pegada mais clássica, ele ganhou versões moderninhas, com cores claras, solados tratorados e até detalhes metalizados — perfeitos pra atualizar o look e deixar tudo mais leve e fashion. E o melhor: combina com praticamente qualquer peça do guarda-roupa!



Quer um visual romântico e fresquinho? Aposte num vestidinho leve e fluido com mocassins neutros. O contraste entre o tecido leve e o sapato mais estruturado deixa o look equilibrado e cheio de charme. Agora, se você prefere algo mais descolado, experimenta usar com uma calça cropped ou pantacourt. Além de deixar o calçado à mostra, essa combinação alonga a silhueta e dá um ar de “fashionista sem esforço”.



Outra forma super estilosa de usar é misturar o mocassim com peças de alfaiataria — tipo uma calça social, um blazer e uma camiseta básica. O resultado é aquele visual moderno que funciona tanto pro escritório quanto pra um jantar com as amigas. Ah, e o jeans também entra na jogada, viu? Mocassins ficam incríveis com calças mais soltinhas, dobradas na barra ou até com aquele jeans vintage que você ama.



Pra fechar o look com chave de ouro, vale investir nos acessórios certos. Um cinto marcante, uma bolsa diferentona ou até um óculos de sol poderoso deixam o visual ainda mais autêntico. O segredo é brincar com estilos — o mocassim pode ser básico, retrô, elegante ou totalmente moderno, depende só de como você combina.



Então, se você ainda não tem um par, talvez seja hora de dar uma chance pra esse queridinho. Porque, convenhamos, nada melhor do que passar o verão linda, estilosa e com os pés superconfortáveis, né?

