Ana Castela - Reprodução do Instagram

Ana CastelaReprodução do Instagram

Publicado 05/07/2026 05:00

Rio - Ana Castela colocou o corpão para jogo em cliques de biquíni divulgados no Instagram, recentemente, e recebeu diversos elogios pela boa forma e beleza natural, em meio aos excessos estéticos adotados por algumas mulheres em busca da aparência perfeita. Conhecida como Boiadeira, a cantora ainda brincou ao dizer que exibiria as curvas porque estava malhando "igual malhando igual doida".

Apesar de não ter feito nenhum procedimento, a artista, que se dedica aos treinos na academia desde março do ano passado, reforça a tendência da busca pelo físico mais natural. O cirurgião plástico Dr. Jorge Seba confirma que houve uma transformação no conceito de beleza nos últimos anos.

"Durante muito tempo houve uma procura por padrões muito marcados, com volumes exagerados e mudanças bastante evidentes. Hoje percebemos um movimento contrário. As pacientes querem parecer mais naturais, preservando suas características e buscando equilíbrio entre rosto e corpo", afirma.

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O médico, entretanto, ressalta que essa mudança não significa o fim dos procedimentos estéticos. "A cirurgia plástica continua sendo uma ferramenta importante para melhorar autoestima e qualidade de vida. A diferença é que hoje existe uma valorização muito maior da individualidade. O procedimento deve respeitar a anatomia da paciente e não criar um padrão artificial."

Se antes as mulheres buscaram próteses mamárias com tamanhos maiores, por exemplo, atualmente os seios menores e proporcionais ganham espaço. "Muitas desejam resultados discretos, que acompanhem o biotipo e transmitam naturalidade. O objetivo deixou de ser que a cirurgia seja percebida e passou a ser que a paciente simplesmente tenha uma aparência harmoniosa", comenta Dr. Jorge Seba.

A redução do excesso de preenchimentos faciais e a procura por tratamentos que preservem a expressão natural também estão entre os procedimentos que acompanham essa transformação. "O conceito de beleza atual está muito mais ligado à leveza. As pessoas querem aparentar saúde, bem-estar e equilíbrio, sem perder sua identidade. A melhor cirurgia é aquela em que o resultado chama menos atenção do que a pessoa", destaca o especialista.



