A criadora dos bem-casados de brownie, Olenka Henriques, da Olenka Brownies - Divulgação

Publicado 24/01/2023 10:00

Nascida no interior de São Paulo, ela chegou a trabalhar em uma editora de revistas e no mercado financeiro. Para conciliar o trabalho com a criação dos filhos, assumiu a cantina de uma escola e começou a fazer doces e salgados. Foi lá que descobriu a vocação para fazer brownies. Hoje, ela se se orgulha em poder adoçar e encantar a vida de muitas pessoas através dos saborosos bolinhos de chocolate. Aos 78 anos, Olenka Henriques construiu um império e comanda com muito carinho e dedicação a Olenka Brownies. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso mulherão de hoje? Ela é pura doçura e simpatia!

Mãe de três filhos, com três netos e madrinha de muitos afilhados, Olenka é muito ligada à família e às amizades. Sempre gostou de festejar, talvez por isso tenha feito tanto sucesso no ramo de doces para festas. Incansável, para ela, o trabalho não tem hora, quando executado com amor. A criação dos bem casados de brownie, hoje tão populares no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, foi fruto disso tudo.

“O amor ao trabalho tem que ser prioridade. O resultado financeiro é consequência. É preciso ter humildade, saber ouvir, estar pronta para sugestões, mudanças e ter muita dedicação. Esse é um dos segredos para o sucesso”, explica Olenka.

Muito atenta aos detalhes, ela se preocupa com a qualidade dos seus produtos e faz questão de atender cada cliente. Por gostar muito de inovar, viu na receita do brownie a oportunidade para o lançamento de um novo produto como lembrança nas festas. Assim, se tornou a pioneira dos bem casados de brownie. Hoje, além da fábrica, a marca possui um ponto de venda no Shopping Leblon, no Rio e as encomendas são enviadas para todos os estados.

“O primeiro evento com os bem casados foi uma surpresa deliciosa. Desde então, estão cada dia mais presentes nos eventos que fazemos. Estou sempre pronta para me atualizar e saber que o produto precisa de carinho. O cliente tem que ser atendido em todos os itens. Não adianta ter um produto maravilhoso se o atendimento não for de excelência”, destaca a empreendedora.

Quem conhece Olenka, percebe o orgulho que ela sente em trabalhar realizando sonhos. Já são mais de 35 anos fazendo brownies. E mesmo perto de completar 80 anos, ela não pensa em parar. O amor pela cozinha e pelos clientes é o seu maior incentivo. Uma história de dar água na boca, não é mesmo? Muitas alegrias e ainda mais sucesso para essa mulher que inspira outras mulheres.