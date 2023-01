Descubra qual adoçante atende melhor o seu paladar - Reprodução

Descubra qual adoçante atende melhor o seu paladar Reprodução

Publicado 23/01/2023 10:00

Olá, meninas!



Ano novo, dieta nova? Um velho conhecido de quem busca perder peso é o adoçante. Ele é um aliado da reeducação alimentar e um item obrigatório para que tem restrições com o açúcar comum.

As pessoas projetam uma alimentação mais saudável, abrindo mão de sobremesas tradicionais no dia a dia, como brigadeiro e bolos, mas muitas dessas receitas também ficam deliciosas com o nosso amigo adoçante. Para diminuir o consumo de calorias não é preciso parar de comer docinhos. Com diversas opções para estilo de vida e paladar, os adoçantes são escolhas seguras para a manutenção de uma alimentação saudável e reduzida em açucares, com a preservação do sabor doce.

Com diferentes tipos no mercado, é preciso apenas escolher aquele que se adapta melhor à cada receita. Os adoçantes permitem acesso a uma dieta alimentar mais equilibrada, com uma significativa redução no consumo de calorias. Sendo assim, é possível ter uma alimentação completa e saudável, mantendo o consumo de bolos e pães, tradicionais receitas que levam bastante açúcar.

Para ajudar a descobrir o que atende melhor cada paladar e necessidade individual, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) preparou um material completo, com todas as informações necessárias sobre os tipos de adoçantes. Confira abaixo:

Aspartame

Origem: Artificial

Poder adoçante: 200x maior que o açúcar

Sabor residual: Não possui

Receita Indicada: Frapuccino

Acessulfame-K

Origem: Mineral

Poder adoçante: 200x maior que o açúcar

Sabor residual: Não possui

Receita Indicada: Bolos e pães

Ciclamato

Origem: Artificial

Poder adoçante: 40x maior que o açúcar

Sabor residual: Agridoce

Receita Indicada: Bolos e pães

Eritritol

Origem: Vegetal

Poder adoçante: 0.6 até 0.8x maior que o açúcar

Sabor residual: Não possui

Receita Indicada: Brownie

Sacarina

Origem: Artificial

Poder adoçante: 300x maior que o açúcar

Sabor residual: Metálico

Receita Indicada: Bebidas quentes

Stévia

Origem: Vegetal

Poder adoçante: 200 a 400x maior que o açúcar

Sabor residual: Levemente amargo

Receita Indicada: Palha italiana

Sucralose

Origem: Vegetal

Poder adoçante: 600 até 800x maior que o açúcar

Sabor residual: Não possui

Receita Indicada: Brigadeirão

Xilitol

Origem: Vegetal

Poder adoçante: Igual ao açúcar

Sabor residual: Levemente refrescante

Receita Indicada: Bolos e pães