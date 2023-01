Maria Luiza Marinho é presidente da Obra do Berço, instituição que auxilia crianças em situação vulnerabilidade - Reprodução

Publicado 17/01/2023 00:00

Natural de Petrópolis, na Região Serrana, no Rio de Janeiro, casada e mãe de dois filhos, Maria Luiza Marinho não é uma mãe como outra qualquer. Mestre em História da Arte, morou na Inglaterra por anos e em 1994, quando retornou ao Brasil, transformou sua vida ao aceitar o desafio de comandar uma obra social. Ela é presidente voluntária da Obra do Berço, instituição que há 95 anos realiza um lindo trabalho social, atendendo crianças e famílias em vulnerabilidade. Hoje, aos 61 anos ela é “mãe” e acolhe mais de 100 crianças atendidas pela instituição.

“Sempre trabalhei voluntariamente. A Obra do Berço, sua fundação e história sempre fizeram parte das conversas com minha mãe. Afinal, duas de suas tias estavam na fundação e trabalharam voluntariamente toda vida para que crianças pudessem ter um começo melhor. Sempre fazíamos coisas para serem vendidas no Bazar da Obra do Berço. A semente ficou ali. Quando voltei da Inglaterra, resolvi aceitar o convite de minha tia Cecília para ajudar na instituição e hoje sou realizada. O que a gente faz ali é salvar vidas. Mudamos a vida dessas crianças e a esperança é real em nossa obra”, destaca Maria Luiza.

Uma vida dedicada para o trabalho voluntário. Assim é a trajetória dessa grande mãe. Sua própria família se mistura ao projeto e todos sabem da sua história de trabalho e entrega pelos que mais precisam.

“A família é o bem mais importante. Família é o maior presente de Deus. Os amigos são a extensão da família. Procuro sempre ser a melhor possível para todos. Acolho a todos, minha casa é de todos. Uma verdadeira alegria. Palavras de minha querida mãe com 101 anos, que mora comigo - Maria Luiza resolve tudo. Nunca vê problema em nada. Tem certeza que Deus está com ela. Ajuda a todos e acolhe a todos”, conta ela.

A Obra do Berço é uma associação filantrópica sem finalidade lucrativa, com sede na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Fundada em 1928, o seu trabalho consiste na oferta de serviços gratuitos para crianças em vulnerabilidade e suas famílias. Eles oferecem creche, acolhimento Institucional, serviço de assistência social, apoio de enfermeiras, cozinheiras, nutricionista, fonoaudióloga, médicos, entre outros profissionais. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, garantir um crescimento saudável, reduzir a mortalidade, a evasão escolar e a fome nos primeiros 1.000 dias de vida das crianças.

“Quero convidar todos para conhecerem nosso trabalho. Distribuímos 150 mil refeições por ano e precisamos muito de voluntários. Venham acolher essas crianças com a gente. Ajudem, participem”, finaliza Maria Luiza.

Eles precisam de ajuda! Todo apoio é bem-vindo. Conheça um pouco mais sobre o projeto no Instagram @obradobercorj . A instituição recebe doações através do PIX 33.522.079/0001-70.