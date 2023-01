Circo Magique se apresenta na Região Serrana - Divulgação

Circo Magique se apresenta na Região SerranaDivulgação

Publicado 13/01/2023 18:03

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Circo Magique na Região Serrana

O Circo Magique desembarca na Região Serrana. O espetáculo é a atração de férias do Hotel Le Canton, em Teresópolis. Em programação para entreter toda a família, palhaços, malabaristas, equilibristas, dançarinos e mágicos dividem o palco com o Globo da Morte e os personagens mais queridos da criançada, como heróis, princesas da Disney e Transformers. A atração é aberta também à não hóspedes. Em todo o mês de janeiro, o público poderá aproveitar os espetáculos diários: de segunda a sexta-feira, às 17h30m. Aos sábados e domingos tem dose dupla, com apresentações em dois horários, às 16h e às 18h. A lona do circo ficará permanentemente montada no Canton Ville, ao lado do Parc Magique.

Aladim no Teatro Vannucci

Neste sábado (14) e domingo (15), às 17h, o Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea, recebe o espetáculo “Aladim e o roubo da lâmpada mágica”. Mais uma peça com direção de Will Gama que é sucesso de público mostrando de forma bem divertida o Reino de Bagdá onde um feiticeiro rouba a lâmpada mágica do Sultão e ameaça, com seus poderes, extinguir todas as histórias dos os livros infantis. Um menino que cochilava enquanto tinha que estudar e ler um livro entra no Reino e consegue recuperar a lâmpada salvando todas as histórias.

Helga Nemetik e Tony Lucchesi apresentam show de R&B

No próximo dia 26 de janeiro, às 21h, a atriz e cantora Helga Nemetik se apresenta na Lapa, no show “Helga, Tony e R&B - Piano e Voz”. Tony Lucchesi cuida da direção musical, arranjos, piano e também cantará alguns duetos com Helga. O repertório do show conta com clássicos do Rhythm and Blues que ficaram imortalizados nas vozes de Aretha Franklin, Amy Winehouse, Sandra de Sá, Tim Mais e muito mais. O show acontece no Dolores Club, que fica na Rua do Lavradio, 10, Lapa.