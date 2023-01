Conheça os benefícios dos chás para a saúde - Reprodução

Publicado 10/01/2023 08:00

Olá, meninas!

Eu já contei aqui que sou fã de chás. Adoro os benefícios que essas bebidas podem trazer ao nosso organismo. Eles são feitos com ervas que encontramos na natureza e podem se tornar grandes aliados para uma vida saudável e com mais saúde. Para conhecer as principais vantagens dos chás, conversamos com a nutricionista Taissa Muller, do Lach, laboratório e clínica.

“O ideal é o consumo de chás naturais, já que assim evitamos os conservantes e os outros produtos químicos usados para realçar o sabor. Se for consumir as opções de chás industrializados, dê preferência aos chás de caixinha que tenham certificado orgânico”, explica Taissa.

A nutricionista destaca ainda alguns cuidados devem ser tomados na hora de preparar a bebida. “As folhas não podem ficar muito tempo dentro da água quente. Para evitar o sabor amargo, devem permanecer na água por, no máximo, cinco minutos”.

Conheça os benefícios dos chás:

Combate o envelhecimento: Os antioxidantes presentes nos chás ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo processo de envelhecimento celular. Alguns chás como o verde e preto melhoram o foco e concentração devido a cafeína e a L-teanina. O chá é rico em polifenóis antioxidantes que protegem nossas células dos radicais livres, que previnem o câncer e o envelhecimento precoce.

Melhora o sono: Ter o hábito de consumir chás calmantes pode melhorar a qualidade do sono, como os chás de camomila, mulungu, cidreira e erva-doce. Auxiliam também na melhora da pressão por seu efeito diurético, diminuindo a retenção hídrica como é o caso do chá de hibisco e cavalinha. Pode ser bebido quente ou gelado e sempre adicionando a erva antes da água levantar fervura. Consumir no máximo de 24h a 48h para que se mantenha suas propriedades.

Melhora a hidratação: O consumo de chás não deve ser substituto da água e não utilizar mais de 500ml de chá por dia, ou seguir orientação de seu médico ou nutricionista. A mistura de ervas também é um ponto de cautela, não sendo indicado mais de 2 a 3 ervas por infusão. A hidratação é fundamental para a manutenção da temperatura corporal, funcionamento dos órgãos, melhora da pele (hidratação cutânea) é fundamental para a vida. O ideal de água é feito pelo cálculo de 35 ml por kg de peso e o chá não entra neste cálculo.

Com essas dicas fica mais fácil preparar os chás e cuidar da saúde? Não é mesmo?