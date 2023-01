A peça infantil "Surprise - A Casa de Boneca" - Divulgação

Publicado 06/01/2023 10:00

Peça infantil "Surprise - A Casa de Boneca" incentiva a doação de brinquedos

Depois de sua turnê pelo nordeste, a peça infantil “Surprise – A Casa de Boneca”, chega ao Rio de Janeiro. Um espetáculo musical divertidíssimo, com um cenário colorido e figurinos brilhosos e inusitados, inspirado nas bonecas mais amadas de todo o mundo. A peça traz uma mensagem de amizade e de ajuda ao próximo e mostra ao público infanto-juvenil que ainda se brinca de boneca como antigamente e que podemos ajudar a quem precisa. O espetáculo incentiva a doação de brinquedos, em uma época tecnológica, que vivemos esquecendo coisas simples, gestos de solidariedade. A peça tem direção e texto de Silvio Romero e fica em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, aos sábados e domingos, às 16h, até o dia 29 de janeiro.

Espetáculo "Bye bye Bangu" em Ipanema

Sensação na internet, na TV e nos palcos, a drag queen Suzy Brasil retoma o monólogo indicado ao Prêmio do Humor, “Bye bye Bangu”, em temporada no Teatro Candido Mendes, em Ipanema, de 6 a 29 de janeiro. As apresentações acontecem às 20h, sextas, sábados e domingos. Escrito e dirigido por Diogo Camargos, a comédia conta a história de Consuelo, uma mulher aposentada recentemente que resolve propor para três amigas refazerem uma viagem realizada há 25 anos, quando ainda eram jovens e cheias de sonhos. Enquanto espera as amigas no aeroporto, Consuelo lembra com muito humor as histórias que viveram juntas e as brigas que tiveram, além de se meter em várias confusões típicas de quem parte para uma viagem internacional.

Bienal de Arte Digital